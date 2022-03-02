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蒙特雷女網／烏克蘭女將披藍黃戰袍：國家在我的肩膀上

體育新聞組／綜合報導
烏克蘭網球女將史維托莉娜披國家國旗色藍黃戰袍出賽。（路透）
烏克蘭網球女將史維托莉娜披國家國旗色藍黃戰袍出賽。（路透）

穿上代表家鄉烏克蘭的黃色與藍色球衣，世界排名第15名的烏克蘭女網好手史維托莉娜（Elina Svitolina），1日在墨西哥舉行的蒙特雷女網賽女單32強賽，以6：2、6：1擊敗俄羅斯選手伯塔波娃（Anastasia Potapova），並在賽後宣布將捐出比賽獎金給烏克蘭。

史維托莉娜披上象徵烏克蘭藍黃配色的國家隊服出戰，用行動聲援身陷戰火的人民，她表示穿上後，「我覺得國家在我的肩膀上。」

她接續說道，「在網球界應該能做更多的事情。但今天已經第六天了，烏克蘭還在經歷嚴重可怕的事情，這也是讓我決定採取行動的原因。通常奧運或重大國家賽事才會穿上國家隊服，但作為烏克蘭人，我們不能再坐以待斃，這對我也意義重大，這不只是一場WAT賽事了。」

在家鄉烏克蘭面臨俄羅斯的入侵後，史維托莉娜一度表態，在國際網球組織表態前，不希望再與俄羅斯與白俄羅斯選手比賽，不過在國際網球總會仍准許俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，但將不能使用國旗後，史維托莉娜在今天也按照原定計畫與年僅20歲的俄羅斯小將伯塔波娃交手。

最終史維托莉娜僅花64分鐘就以6：2、6：1直落二勝出，挺進到蒙特雷女網賽16強，賽後她也說：「今天對我來說是一場非常特別的比賽，我的心情相當悲傷，但同時我又很開心能在這邊打網球。我很專注，就像是我在為國家執行任務。」

拍落俄小將 獎金捐烏軍隊

史維托莉娜隨後也宣布將獎金捐給烏克蘭軍隊，她在2020年就曾贏得蒙特雷女網賽的女單冠軍，並獲得大會提供的3萬1000美元獎金，在這次俄羅斯入侵烏克蘭後，史維托莉娜就一度要求國際網球組織跟進國際奧會，將俄羅斯和白俄羅斯運動員界定為中立運動員，「我不會責怪任何俄羅斯運動員，他們不需要為了入侵我的祖國負責。」

白俄羅斯 烏克蘭 運動員

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