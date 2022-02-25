網球／澤瑞夫墨西哥網賽怒砸主審椅 最少賠上7萬美元

世界排名高居第三的德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev），日前在ATP500墨西哥 公開賽，輸掉雙打比賽後情緒失控，不僅爆粗口，還作勢攻擊裁判怒拿球拍砸主審椅。一連串不當行為，除了遭官方取消單打賽事資格外，巨額罰款金額也出爐，包含獎金在內將損失至少7萬美元。

澤瑞夫在雙打賽事決勝盤，因不滿主審葛曼尼（Alessandro Germani）判決，在場爆氣不斷大吼，還三度拿球拍怒砸主場椅，最終也被大會以「違反體育道德行為」撤銷後續的男單賽事。對此澤瑞夫也表示相當懊悔，並發文向球迷與主辦方致歉，「沒有任何藉口，發脾氣就是不對，我對自己感到很失望，我也將記取這次教訓，往後不再犯相同錯誤。」

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022

針對失控行為ATP祭出嚴厲罰款，將以不當言論、違反運動家精神兩項規則，各處上限2萬美元罰金，另外在單、雙打合計3萬1570美元獎金也將全數沒收，積分也不列入計算，不過處份還沒完，ATP更宣布將對此案著手調查。因一時無法管理情緒，造成損失慘重可謂得不償失。