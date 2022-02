網球／澤瑞夫墨西哥網賽怒砸主審椅 最少賠上7萬美元

世界排名高居第三的德國 名將澤瑞夫(Alexander Zverev),日前在ATP500墨西哥 公開賽,輸掉雙打比賽後情緒失控,不僅爆粗口,還作勢攻擊裁判怒拿球拍砸主審椅。一連串不當行為,除了遭官方取消單打賽事資格外,巨額罰款金額也出爐,包含獎金在內將損失至少7萬美元。

澤瑞夫在雙打賽事決勝盤,因不滿主審葛曼尼(Alessandro Germani)判決,在場爆氣不斷大吼,還三度拿球拍怒砸主場椅,最終也被大會以「違反體育道德行為」撤銷後續的男單賽事。對此澤瑞夫也表示相當懊悔,並發文向球迷與主辦方致歉,「沒有任何藉口,發脾氣就是不對,我對自己感到很失望,我也將記取這次教訓,往後不再犯相同錯誤。」

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj