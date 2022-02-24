網球／跟蹤瑞度卡努、闖她家偷鞋 已婚男終於被逮了

英國網球「甜心」瑞度卡努。 (美聯社)

年僅19歲贏得去年美國公開賽冠軍一鳴驚人，英國 網球女將瑞度卡努 （Emma Raducanu），受到盛名之累，在倫敦被一名叫做馬哥（Amrit Magar）35歲已婚男子不斷騷擾，不僅三度直闖她家還偷她家中的鞋子，甚至留下紙條「沒什麼可說的，但你值得被愛。」不堪其擾的瑞度卡努報警處理。據英國媒體報導指出，法院於今天做出裁決，除了限制這名男子5年內不得接近瑞度卡努外，還包括18個月社會服務含200小時無償工作，以及8周從晚上9時及至早上9時不得出門宵禁 令，要還給瑞度卡努安靜的生活。

這名男子在試圖偷鞋時被驚方逮捕，結果那雙鞋子是瑞度卡努的父親所有，偷錯鞋的馬哥向警方表示，「因為瑞度卡努贏得美國網球公開賽，所以被她吸引，在按捺不住下犯案。」

瑞度卡努為此驚恐不已，讓她連在家中都會感到不安，隨時都要不時回頭看有無被人跟蹤。瑞度卡努對官員表示，「自從發生了這一切，我感到毛骨悚然。如果我出去，我會感到非常擔心，特別是如果我一個人的話。正因為如此，我覺得我的自由被剝奪了。我經常回頭看。我感到很緊張，擔心這會再次發生。我在自己的家裡感覺不安全，這是我應該感到最安全的地方。」