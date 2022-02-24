拿球拍砸主審 澤瑞夫失控後道歉：對不起網球

澤瑞夫不滿判決將球拍猛力砸向主審椅，代價是遭大會取消參賽資格，他也在之後透過社群平台致歉。(美聯社)

去年打下東京奧運 金牌的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），世界排名高居第3，本周到墨西哥阿卡普科公開賽尋求衛冕，但他卻在雙打比賽情緒失控，甚至將球拍猛力砸向主審椅，代價是遭大會取消參賽資格，他也在之後透過社群 平台致歉。

澤瑞夫3度拿球拍砸主審椅，並對主場葛曼尼（Alessandro Germani）咆哮，指責他「破壞整場比賽」，在此之前澤瑞夫則因大吼大叫被判違規。

最終澤瑞夫不但輸了比賽，ATP稍後也公告，因澤瑞夫違反運動家精神，遭取消本站參賽資格。

澤瑞夫不滿判決將球拍猛力砸向主審椅，代價是遭大會取消參賽資格，他也在之後透過社群平台致歉。

澤瑞夫去年決賽擊敗希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今年尋求衛冕的第一戰還創下將近凌晨5點才奪勝的特別紀錄，但因情緒失控提前退出賽場，第二輪對手直接高若尼茲克（Peter Gojowczyk）直接晉級8強。

澤瑞夫隨後也在社群道歉，他表示很難用言語形容對自己雙打賽失控的遺憾，自己已私下和主審道歉，「我對自己也很失望，我不該如此，沒有任何藉口。」他也向球迷、賽會方及自己所愛的網球運動道歉，並承諾決不再犯。

賽事總監祖魯圖扎（Raul Zurutuza）表示，對比賽和球迷來說，發生如此事件是種侮辱，且違反運動家精神的行為不被接受，規則也有明訂，必須執行該有的懲罰。

澤瑞夫的失控行為，之後也可能收到另外懲處。澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）曾在辛辛那提名人賽因怒砸好幾個球拍，遭罰11萬3千美金，之後又遭ATP處以禁賽16周和追加2萬5千美金罰款。

去年10月，ATP也宣布針對澤瑞夫遭指控對前女友沙瑞波娃（Olga Sharypova）施暴的事件展開調查。