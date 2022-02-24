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新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁

網球／蠻牛超越蠻牛 納達爾12連勝 寫最狂開季

記者曾思儒／即時報導
納達爾迎接2022年12連勝，改寫個人最佳開季成績。(新華社)
納達爾迎接2022年12連勝，改寫個人最佳開季成績。(新華社)

今年澳網迎接破紀錄21座大滿貫的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今天改寫自己紀錄，他在墨西哥阿卡普科公開賽第二輪以6：0、6：3拍下美國對手柯茲沃夫（Stefan Kozlov），迎接2022年12連勝，改寫個人最佳開季成績。

納達爾過去最佳開季表現是2014年，他的11連勝最終在澳網決賽才被瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）終結。

今年他在澳洲連拿包括澳網在內的兩座金盃，轉戰墨西哥也有機會挑戰開季第3冠，也是生涯第91座金盃，最大假想敵就是澳網決賽也碰頭的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

首盤賞給對手「鴨蛋」的納達爾提到，今天對手柯茲沃夫的風格和許多選手不同，「所以你必須小心謹慎。有時你可以連續得分，但若是開始跟著他的節奏，就會變很難打，因為他在底線的控制度很好，又非常聰明。」

只花1小時又16分鐘晉級，納達爾說：「能愈快贏球總是很重要的事，不過最要緊的還是奪勝，這場是直落2的勝利，這是好消息，我會試著下一場也準備妥當，來面對難纏的對手。」

納達爾8強將再碰美國對手，保羅（Tommy Paul）在三盤大戰拍下塞爾維亞拉約維奇（Dusan Lajovic），取得對戰納達爾的機會。

納達爾 澳網 墨西哥

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