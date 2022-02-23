影／澤瑞夫墨西哥網賽發怒 球拍狂砸主審椅 單打失格

ATP500墨西哥 公開賽如火如荼開打，23日卻出現一幕失控場面，大會第二號種子澤瑞夫（Alexander Zverev）在輸掉雙打比賽後情緒暴走，不僅對裁判爆粗口，還怒摔球拍砸主審椅，最終以「違反體育道德行為」被官方判失格，連稍早晉級單打第二輪的資格也被取消，代價想當慘痛。

德國 新星澤瑞夫前一天才創下網壇史上最晚收工一役，鏖戰到清晨4時55分才拿下得來不易的一勝。但23日與巴西 好手米羅（Marcelo Melo）搭擋出戰雙打，卻以2：6、6：4、6：10吞下敗戰。比賽失利的他，與球員握手完後就憤怒地朝主審靠近，並拿起球拍狂敲主審椅，差點就要打到裁判。

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022

而澤瑞夫怒火來自決勝盤的底線分數，對於裁判沒有給出分數感到相當不滿，他甚至還飆罵裁判「該死的白痴」，引發全場球迷譁然。而澤瑞夫也將為他不當行為付出代價，不僅被大會以「不符合體育道德行為」取消後續的單打賽事，還可能面臨嚴峻罰款，之後在ATP的賽事也可能被審查或遭受禁賽。

澤瑞夫不滿判決，竟爆粗口怒摔球拍砸主審椅。（美聯社）