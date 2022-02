影／澤瑞夫墨西哥網賽發怒 球拍狂砸主審椅 單打失格

ATP500墨西哥 公開賽如火如荼開打,23日卻出現一幕失控場面,大會第二號種子澤瑞夫(Alexander Zverev)在輸掉雙打比賽後情緒暴走,不僅對裁判爆粗口,還怒摔球拍砸主審椅,最終以「違反體育道德行為」被官方判失格,連稍早晉級單打第二輪的資格也被取消,代價想當慘痛。

德國 新星澤瑞夫前一天才創下網壇史上最晚收工一役,鏖戰到清晨4時55分才拿下得來不易的一勝。但23日與巴西 好手米羅(Marcelo Melo)搭擋出戰雙打,卻以2:6、6:4、6:10吞下敗戰。比賽失利的他,與球員握手完後就憤怒地朝主審靠近,並拿起球拍狂敲主審椅,差點就要打到裁判。

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj