網球／約克維奇想再打澳網 認了確診不戴口罩「自私」

約克維奇承認確診後還無罩出席活動的行為很自私。（路透）

歷經澳網簽證風波的約克維奇 （Novak Djokovic），拒打疫苗 態度仍舊堅定，不過他總算認錯，譴責自己確診後還不戴口罩出席活動的行為「很自私」，並提到未來還想回到澳洲 打球，但能否順利入境仍是一大問題。

約克維奇雖一再強調「不反對接種疫苗」，但從BBC採訪時很明顯看出不願施打意味濃厚，「寧願錯失未來網球獎盃，也不願被迫接種疫苗」，並直言身體擁有自主權不該被強迫，外媒也對此開酸他是偽善者，鏡頭前是一套，背後又一套。

而在塞爾維亞國家電視台受訪中，約克維奇則坦言「若有機會想再次回到澳洲打球」，對於原訂是澳網奪冠熱門的他也不諱言透露，「出於對各位網球好手的尊重，我不敢說我一定能拿下冠軍，但我想我很有自信。」此外，對於「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在他身陷爭議出面力挺一事，小約也表示相當震驚，但還是很感激基里洛斯願意站出來替他緩頰，並透露有許多選手私下都有傳訊息關心，他都有收到也能理解。

值得一提的是約克維奇對於確診還無罩出席活動的行為感到相當抱歉，「既然犯錯就要勇於承擔，我能理解不是所有人都會原諒我，也能理解外界的批評。」不過他在入境前還謊報旅遊史，光是這一連串的爭議，已在許多球迷心中留下負面印象。