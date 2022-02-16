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網球／「寧錯過網球賽」 約克維奇拒打疫苗願付代價

體育新聞組╱綜合報導
網球名將約克維奇表態「寧願錯過未來的網球獎杯，也不願被迫接種新冠疫苗」。（Getty Images）
網球名將約克維奇表態「寧願錯過未來的網球獎杯，也不願被迫接種新冠疫苗」。（Getty Images）

網球名將約克維奇（Novak Djokovic）上個月因未接種疫苗而被拒於澳洲公開賽門外，最終更被澳洲政府驅逐出境。近日他受訪時表態「寧願錯過未來的網球獎杯，也不願被迫接種新冠疫苗」。

根據報導，約克維奇接受BBC獨家採訪時表示「不應該將我與反疫苗運動連在一起，而應該是支持個人的選擇權」。當被問及是否會因對疫苗的立場而犧牲未來包括溫布頓公開賽等賽事時，約克維奇態度堅定地表示「是的，這是我願意付出的代價」。

約克維奇強調「我從不反對接種疫苗」，並透露自己小時候就曾接種過疫苗，但仍補充「我永遠支持選擇將甚麼放進自己身體內的自由」。

這是約克維奇1月份在墨爾本被拘留後的第一次受訪，他還談到希望某些錦標賽的疫苗接種要求會有所改變，並補充說「仍希望自己可以再打很多年」。當被問及為何願意放棄賽事時，約克維奇回答「因為對我的身體做出決定的原則比任何頭銜或其他任何東西都更重要」。

此外，約克維奇也稱自己對未來接種疫苗的可能性「保持開放心態」，強調「我們都在努力尋找共同的、可能的最佳解決方案來結束新冠疫情」，最後約克維奇也重申「我從不反對接種疫苗，我知道全世界每個人都在努力應對這種病毒，並希望看到這種病毒很快結束」

疫苗 約克維奇 澳洲

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