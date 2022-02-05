我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

網球／費德勒+納達爾 年底合體男雙

體育新聞組／綜合報導
費德勒（左）、納達爾兩大天王在2017年首屆拉沃杯拿下男雙冠軍。（路透）
費德勒（左）、納達爾兩大天王在2017年首屆拉沃杯拿下男雙冠軍。（路透）

網壇兩大天王費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）都表示將參加下一屆的拉沃杯（Laver Cup）。

費德勒自7月以來就因膝傷高掛免戰牌，納達爾剛贏得澳網公開賽男單冠軍。他們發表聲明表示，兩人將於9月23日至25日在倫敦舉行的拉沃杯中代表歐洲隊。

費德勒說，「我真的很期待今年底時重返賽場，拉沃杯是我規畫行程中相當重要的一部分。」這項比賽是由費德勒的經紀公司所創辦。這也是費德勒休息多日後首度證實將登場打球。

費德勒說納達爾去年曾傳訊給他，建議他們在拉沃杯上再次聯手打雙打。他們在2017年第一屆拉沃杯上聯手贏得男雙頭銜。

納達爾說：「如果我們能夠以雙打搭檔的身分再次共享球場，這對我們倆在職涯的這個階段來說將是一次真正特別的經歷。」

今年是第5屆拉沃杯。費德勒和納達爾2021年都沒有參賽。

40歲的費德勒在去年溫網8強賽失利，一年半內接受3次右膝手術，至今未登場出賽。他去年11月表示他不預期能夠參加今年的溫網比賽，甚至目前還不確定他何時或者還能重返大滿貫賽事。

納達爾 澳網

上一則

冬奧／羽生結弦到底在哪？中國百萬粉絲肉搜

下一則

NBA／佛西維奇飆36分 公牛頂翻矮腳溜馬

延伸閱讀

澳網／納達爾奪冠 費爸、約帥道賀 佩服奮戰精神

澳網／納達爾奪冠 費爸、約帥道賀 佩服奮戰精神
澳網／讓2追3逆轉勝封王 納達爾摘21大滿貫

澳網／讓2追3逆轉勝封王 納達爾摘21大滿貫
納達爾天王山之戰脫穎而出 蠻牛精神淬鍊男網第一人

納達爾天王山之戰脫穎而出 蠻牛精神淬鍊男網第一人
澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧比利時選手梅勒曼斯(右)抵達中國後因確診被先後送往不同隔離設施，恐影響出賽。她昨天發片淚訴處境獲得回應，現已重返選手村。圖為她自比利時出發時接受訪問。(Getty Images)

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

2022-02-03 15:43
北京冬奧開幕式充滿雪花元素，場地空中懸掛的大雪花是火炬台，總導演張藝謀稱點火方式顛覆想像。(美聯社)

數位美學的飛躍 北京冬奧開幕式融合科技與藝術

2022-02-04 09:53
美國代表團。（路透）

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

2022-02-04 20:33
開幕式現場表演。開幕式由張藝謀導演。(美聯社)

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

2022-02-04 19:29

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電