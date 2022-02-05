網球／費德勒+納達爾 年底合體男雙

費德勒（左）、納達爾兩大天王在2017年首屆拉沃杯拿下男雙冠軍。（路透）

網壇兩大天王費德勒（Roger Federer）和納達爾 （Rafael Nadal）都表示將參加下一屆的拉沃杯（Laver Cup）。

費德勒自7月以來就因膝傷高掛免戰牌，納達爾剛贏得澳網 公開賽男單冠軍。他們發表聲明表示，兩人將於9月23日至25日在倫敦舉行的拉沃杯中代表歐洲隊。

費德勒說，「我真的很期待今年底時重返賽場，拉沃杯是我規畫行程中相當重要的一部分。」這項比賽是由費德勒的經紀公司所創辦。這也是費德勒休息多日後首度證實將登場打球。

費德勒說納達爾去年曾傳訊給他，建議他們在拉沃杯上再次聯手打雙打。他們在2017年第一屆拉沃杯上聯手贏得男雙頭銜。

納達爾說：「如果我們能夠以雙打搭檔的身分再次共享球場，這對我們倆在職涯的這個階段來說將是一次真正特別的經歷。」

今年是第5屆拉沃杯。費德勒和納達爾2021年都沒有參賽。

40歲的費德勒在去年溫網8強賽失利，一年半內接受3次右膝手術，至今未登場出賽。他去年11月表示他不預期能夠參加今年的溫網比賽，甚至目前還不確定他何時或者還能重返大滿貫賽事。