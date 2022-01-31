澳網／約克維奇缺席 仍保住球王

約克維奇暫保球王寶座 。（路透資料照片）

澳網 落幕，29日高捧生涯第一座澳網金杯的地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）將延續世界第一寶座，因未接種新冠肺炎疫苗而缺席的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），在新出爐的世界排名也仍維持球王身分。而拿下澳網冠軍的納達爾（Rafael Nadal），則維持在世界第5。

芭蒂擊敗美國好手柯林斯（Danielle Collins），代表當了2年多的球后身分將繼續維持；柯林斯也有收穫，原本排名30的她因首度打進大滿貫決賽，排名直接上升20位，將首度進入世界前10。

前年法網奪冠的波蘭20歲新星斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年首闖澳網4強，排名也將上升5席來到世界第4；第二輪提早落馬的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）則從第3下滑到世界第7。

男網部分，打進決賽的俄羅斯 名將梅德維夫（Daniil Medvedev）仍居世界第2，打進4強的義大利 好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）是世界前10唯一名次提升的選手，他將從第7升到生涯最佳的第6，和俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）互換名次。