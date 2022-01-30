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澳網／缺席仍保球王 約克維奇、芭蒂續當世界第一

記者曾思儒／即時報導
約克維奇下周暫保球王 。(美聯社)
約克維奇下周暫保球王 。(美聯社)

澳網30日進行最終日賽程，29日高捧生涯第一座澳網金盃的地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）將延續世界第一寶座，因未接種新冠肺炎疫苗而缺席的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），31日新出爐的世界排名也仍維持球王身分。

芭蒂29日擊敗美國好手柯林斯（Danielle Collins），代表當了2年多的球后身分將繼續維持；柯林斯也有收穫，原本排名30的她因首度打進大滿貫決賽，排名直接上升20位，將首度進入世界前10。

前年法網奪冠的波蘭20歲新星斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年首闖澳網4強，排名也將上升5席來到世界第4；第二輪提早落馬的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）則從第3下滑到世界第7。

男網部分，打進4強的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）是世界前10唯一名次提升的選手，他將從第7升到生涯最佳的第6，和俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）互換名次。

小約和打進決賽的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）仍居世界前2，不過梅德維夫若能在決賽中擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），2月21日就將擠下小約，成為新科球王。

澳網 俄羅斯 義大利

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