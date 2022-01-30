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澳網／地主芭蒂封后 澳洲44年來第一人

體育新聞組／綜合報導
球后芭蒂成為44年來首位奪下澳網女單冠軍的地主球員。（路透）
球后芭蒂成為44年來首位奪下澳網女單冠軍的地主球員。（路透）

2022年澳網女單決賽29日由地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）出戰生涯首度闖進大滿貫決賽的美國女將柯林斯（Danielle Collins），芭蒂在第二盤一度以1：5落後的情況下，最終上演大逆轉，以6：3、7：6（7：2）勝出，在地主球迷面前拿下生涯首座澳網冠軍，也是繼1978年的歐尼爾（Chris O'Neil）後，44年來首位奪下澳網女單冠軍的地主球員。

女單世界排名第1名的芭蒂，過去已經拿下過法網與溫網冠軍，澳網過去3年雖然也都至少挺進到8強，其中包括2020年闖進4強，但卻無法一圓在家鄉封后的夢想，不過今年澳網芭蒂展現絕佳狀態，在前6輪賽事中一盤未失，將個人本季連勝場數推進到10場。

但世界排名第30名的柯林斯表現也不遑多讓，她先是在16強賽擊敗第19種子、比利時好手梅騰絲（Elise Mertens），又在4強賽直落二擊敗2020年法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek），生涯首度挺進到大滿貫決賽。

兩人進行生涯第5度交手，首盤身為地主的芭蒂也把握住第6局破發機會，率先取得領先，並以6：3先下一城，不過第二盤柯林斯也展開反擊，在第2、6局相繼破發後，取得5：1領先，但接下來芭蒂的發球與正拍攻勢讓柯林斯難以招架，連破帶保追回4局扳平，雙方也以6：6進入搶七。

搶七局芭蒂的發球依舊帶給柯林斯相當大的威脅，讓她開局後連得4分，最終她也以7：2拿下生涯首座澳網冠軍，芭蒂除了成為繼1978年的歐尼爾後，第一位拿下澳網女單冠軍的地主球員外，也是除了小威廉絲（Serena Williams）外，第二位奪得四大滿貫賽中三項賽事冠軍的現役球員。

對於暌違44年再度為澳洲留下澳網女單冠軍，芭蒂也以美夢成真來形容自己的心情，「我說過無數次，我是一個幸運的女孩，今晚在這裡有很多人愛著並支持著我。」而芭蒂也成為繼小威廉絲後，第二位生涯已經在四大滿貫賽中贏下過三場不同賽事冠軍的現役球員。

澳洲女將芭蒂親吻著澳網女單冠軍獎杯，她首次在家鄉父老前封后。（歐新社）
澳洲女將芭蒂親吻著澳網女單冠軍獎杯，她首次在家鄉父老前封后。（歐新社）

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