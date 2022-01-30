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澳網／飆罵主審笨蛋 梅德維夫遭罰款

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫因情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔，西西帕斯則認為他才是受害者，並批梅德維夫心態不夠成熟。（美聯社）
梅德維夫因情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔，西西帕斯則認為他才是受害者，並批梅德維夫心態不夠成熟。（美聯社）

世界排名第二的俄羅斯網球一哥梅德維夫（Daniil Medvedev）在澳洲網球公開賽不滿對手的父親兼教練在場邊指導，一度怒吼主審「你是笨蛋嗎？」遭澳洲網球協會重罰1.2萬美元。

法新社報導，澳洲網球協會29日對梅德維夫開出兩張罰單，一張是「明顯的言辭侮辱」遭罰款8000美元，另一為「違反運動精神」挨罰4000美元。

梅德維夫在四強賽擊敗西西帕斯（StefanosTsitsipas），但不滿在比賽當中對手的教練父親頻頻在場外指導，他飆罵主審坎皮斯托（JaumeCampistol），「你是瘋了嗎？他爸可以在每一分都指導嗎？你是笨蛋嗎？他爸可以每一分都講話？回答我的問題。你會回答我的問題嗎？請回答我的問題。」

他繼續對裁判吼說：「喔老天，你太惡劣了。你怎麼可以在四強賽這麼惡劣？看著我，我正在和你說話！」他還稱主審「是隻小貓」。

但在賽後記者會上，梅德維夫表示很後悔，「向裁判抱怨沒有任何幫助，我過去就曾因此輸掉比賽，我想這是一個很大的錯誤，還好我重新聚焦找回專注力，很高興成功了」，梅德維夫補充說，「我知道每位裁判都是拿出自己專業的表現，但網球比賽就是場一對一的正面對決，我非常敬佩那些在比賽中保持冷靜的球員，這真的不容易，也是我未來努力的方向」。

西西帕斯則認為他才是受害者，「觀眾聲音這麼大聲，我在場上根本聽不到我爸爸在說什麼。他們針對我很久了，之前就很常收到指導警告，所以習以為常了，我一直以來都是受害者。」西西帕斯也為自己的父親說話認為對方並非有意，「我父親只要投入一件事後，講話就會比較激動，我也曾試著跟他溝通請他改善，但他已經習慣了這種方式，這就是他最真實的樣子。」

對於梅德維夫指控，西西帕斯也感到不以為意，「我是不太在意，但梅德維夫成功增添了比賽話題。有些球員就是喜歡搞事，也許是想讓對手失去分心吧？但對我來說沒差，反正我是覺得他心智沒有到很成熟。」

然而批判完對手後，西西帕斯還是展現風度稱讚梅德維夫：「他就像馬拉松選手一樣不停跑動，也是最棒的競爭者，我不確定自己是否也能辦到，無論最後決賽結果如何，我認為他值得一座冠軍。」

梅德維夫因情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔，西西帕斯則認為他才是受害者，並批梅德...
梅德維夫因情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔，西西帕斯則認為他才是受害者，並批梅德維夫心態不夠成熟。（路透）

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