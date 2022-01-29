澳網／第二盤神奇逆轉 芭蒂成44年來首位地主女單冠軍

球后芭蒂（Ashleigh Barty）成為44年來首位奪下澳網女單冠軍的地主球員。路透

2022年澳網 女單決賽29日由地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）出戰生涯首度闖進大滿貫決賽的美國女將柯林斯（Danielle Collins），芭蒂在第二盤一度以1：5落後的情況下，最終上演大逆轉，以6：3、7：6（7：2）勝出，在地主球迷面前拿下生涯首座澳網冠軍，也是繼1978年的歐尼爾（Chris O’Neil）後，44年來首位奪下澳網女單冠軍的地主球員。

女單世界排名第1名的芭蒂，過去已經拿下過法網 與溫網冠軍，澳網過去3年雖然也都至少挺進到8強，其中包括2020年闖進4強，但卻無法一圓在家鄉封后的夢想，不過今年澳網芭蒂展現絕佳狀態，在前6輪賽事中一盤未失，將個人本季連勝場數推進到10場。

但世界排名第30名的柯林斯表現也不遑多讓，她先是在16強賽擊敗第19種子、比利時好手梅騰絲（Elise Mertens），又在4強賽直落二擊敗2020年法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek），生涯首度挺進到大滿貫決賽。

29日兩人進行生涯第5度交手，首盤身為地主的芭蒂也把握住第6局破發機會，率先取得領先，並以6：3先下一城，不過第二盤柯林斯也展開反擊，在第2、6局相繼破發後，取得5：1領先，但接下來芭蒂的發球與正拍攻勢讓柯林斯難以招架，連破帶保追回4局扳平，雙方也以6：6進入搶七。

搶七局芭蒂的發球依舊帶給柯林斯相當大的威脅，讓她開局後連得4分，最終她也以7：2拿下生涯首座澳網冠軍，芭蒂除了成為繼1978年的歐尼爾後，第一位拿下澳網女單冠軍的地主球員外，也是除了小威廉 絲（Serena Williams）外，第二位奪得四大滿貫賽中3項賽事冠軍的現役球員。