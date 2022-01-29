澳網／納達爾6闖決賽 與俄名將梅德維夫爭冠軍

西班牙納達爾闖進澳網男單決賽後，握拳狂吼。（Getty Images）

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）在澳網 男單4強賽遭遇義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），在花不到3小時的情況下就以6：3、6：2、3：6、6：3搶下生涯第6張澳網決賽門票，將與連續兩年挺進到澳網決賽的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）爭奪冠軍，並挑戰改寫紀錄的生涯21座大滿貫冠軍。

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納達爾在澳網8強賽歷經5盤大戰勝出後，4強賽面對比他小10歲的貝雷帝尼打得是有驚無險，在前兩盤順利拿下後，第三盤貝雷帝尼也展開反撲扳回一城，不過第四盤納達爾重新掌控比賽節奏，在第8局關鍵破發後，最終以6：3鎖定勝利，成為打進澳網決賽史上第4老的球員。

對於將再一次站上澳網決賽舞台，納達爾坦言這對於他來說意義非凡，他也強調相較於破紀錄的大滿貫21冠，他目前更在意的是澳網賽事本身，「我是一個很幸運的人，有幸在2012年與約克維奇 （Novak Djokovic）以及2017年與費德勒(Roger Federer)在此爭冠，更幸運的在2009年於此拿下冠軍，但我從來沒有想過我會在2022年還有機會在此爭冠。我現在只想享受今天的勝利，然後盡我所能的面對接下來的賽事。」

而納達爾的對手將是4強賽以7：6（7：5）、4：6、6：4、6：1擊敗希臘好手西西帕斯的梅德維夫，去年美網奪下生涯首座大滿貫冠軍的梅德維夫，去年澳網就是在四強賽擊敗西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）後晉級決賽，但最終敗在約克維奇手中。