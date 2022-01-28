澳網／上次封王是2009 納達爾：我沒想過還有機會

納達爾闖入澳網男單決賽。（歐新社）

澳網 男單4強賽今天受到當地雨勢影響，主球場羅德拉沃競技場只能關上頂棚，不過這並未影響到「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）的發揮，面對生涯首度闖進澳網4強賽的義大利 好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），最終以盤數3：1勝出，談到過去更擅長打戶外賽事，納達爾強調頂棚是否關閉他並不關心，畢竟一個半月前他連是否還能夠繼續打網球都是未知數。

納達爾在今天澳網男單4強賽以3：1擊敗貝雷帝尼後，生涯第6度挺進到澳網決賽，且距離改寫歷史的個人生涯第21座大滿貫冠軍僅差最後1勝。

納達爾以盤數3：1擊敗義大利好手貝雷帝尼。（路透）

不過賽後納達爾也表示，相較於21冠紀錄，目前心中所想的只有今年澳網的賽事，「如同我過去幾年所說的，這是一場相當驚人的賽事，儘管有些傷勢，但我仍是一個很幸運的人。我有幸在2012年與約克維奇（Novak Djokovic）以及2017年與費德勒（Roger Federer）在此爭冠，更幸運的在2009年於此拿下冠軍，但我從來沒有想過我會在2022年還有機會在此爭冠，我現在只想享受今天的勝利，然後盡我所能的面對接下來的賽事。」

談到今天羅德拉沃球場受到雨勢影響關閉頂棚，納達爾強調，儘管大家都知道他生涯在戶外球場的表現更勝於室內，但這並不是他所關心的，「我認為頂棚關起來，讓場內的聲音更加吵雜，我很享受這樣的氣氛。我賽前就知道今天頂棚會關閉，但我完全不會抱怨，因為一個半月前我甚至不知道自己還能不能繼續打網球，所以今天不管是在戶外還是室內，我都是盡力而為。」