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問鼎最多21座大滿貫 納達爾澳網還差2關

體育新聞組／綜合報導
納達爾獲勝挺進澳網男單四強。（路透）
納達爾獲勝挺進澳網男單四強。（路透）

本屆澳洲網球公開賽第6種子西班牙「蠻牛」納達爾（RafaelNadal），將有機會締造坐擁最多21座大滿貫男單冠軍頭銜紀錄。

中央社報導，納達爾距離創男網紀錄的第21座大滿貫冠軍僅2場比賽之遙，他28日將出戰澳網男單4強賽事，與小他10歲的新生代好手貝雷蒂尼（MatteoBerrettini）捉對廝殺，爭奪決賽門票。

他和當今球王約克維奇（Novak Djokovic）及因膝蓋動刀休養缺陣的「瑞士特快車」費德瑞（RogerFederer），目前全都手握20座大滿貫金盃。

35歲的納達爾現已闖進澳網4強，將強碰1996年出生的義大利新生代悍將貝雷蒂尼。

若納達爾能闖過此關，他將在決賽出戰世界排名第2的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）或希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

曾於2009年在墨爾本球場（Melbourne Park）封王的納達爾，上個賽季末因舊疾腳傷停賽3個半月，對重返球場抱持保守心態。

納達爾接下來與年輕好手貝雷蒂尼的比賽料將是場體能戰，此傷勢恐將影響這位西班牙猛將的發揮。

納達爾說：「因為腳部（疾病），（比賽）到如今仍存有疑問，這是我們無法治癒的傷病…所以我們得找到一種方法來控制疼痛以繼續比賽。」

「過去6個月，關於我是否能夠繼續比賽，存在諸多疑問」。

「但現在我感覺很好，我們打進了澳網準決賽，因此這對我而言簡直太棒了。」

納達爾 澳網 澳洲網球公開賽

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