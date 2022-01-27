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澳網／不能說的名字？梅德維夫提約克維奇 遭滿場噓聲

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫在男單8強落後時，心中想到約克維奇堅持不懈的精神。（新華社）
梅德維夫在男單8強落後時，心中想到約克維奇堅持不懈的精神。（新華社）

澳網男單8強賽上演精采大逆轉的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），經歷5盤激戰，驚險收下勝利挺進四強。不過賽後訪問時，梅德維夫提到一個敏感名字，引起現場觀眾一片噓聲伺候。

梅德維夫歷經四小時多的苦戰，最後終於成功出線。記者也在賽後問到當時落後兩盤的想法，只見梅德維夫直言回應，「阿里辛（Felix Auger-Aliassime）真的打得很好，雖然不知道大家想不想聽，但當下我是告訴自己，如果我是約克維奇（Novak Djokovic）我會怎麼做？」而當聽到約克維奇這個名字現場觀眾完全不埋單，不斷發生噓聲以示不滿。

對於觀眾聽到約克維奇名字時的激烈反應，梅德維夫表示不太會去在乎，「雖然他們以噓聲伺候，但我想做一個誠實的人。雖然在這個時代，不是什麼話都能說，但我還是想盡量保持誠實。」

梅德維夫表示以之前網壇「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）、費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）的比賽經歷來看，他認為能從中學習到很多，「因為你知道世界上偉大的運動員，例如費德勒、納達爾，他們也有過從劣勢中破繭而出。像是去年約帥在法網以落後2盤的居下風，最終還是展現過人韌性逆轉西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。」梅德維夫最後補充道，「所以當我處於落後的情況下，我想跟約克維奇一樣，用實力告訴對手我比你強。」

約克維奇 納達爾 澳網

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