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澳網／捷克球后組合闖決賽 對決大黑馬

記者曾思儒／即時報導
捷克雷茨科娃與搭檔絲妮柯娃（右)。（新華社）
捷克雷茨科娃與搭檔絲妮柯娃（右)。（新華社）

單打雖失利，捷克女將雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在澳網女雙仍有斬獲，她和同胞長期搭檔絲妮柯娃（Katerina Siniakova）以6：2、6：3拍下俄羅斯、比利時組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／梅騰絲（Elise Mertens），連兩年闖進澳網決賽。

兩位女將目前女雙排名高居前2位，去年更接連打下法網東京奧運和年終賽金杯，年度獎項再擊敗台灣好手謝淑薇，拿下WTA年度最佳組合；今年第一場大滿貫，列頭號種子的雙姝再一路闖關，決賽將和今年才合拍的哈薩克、巴西組合丹妮莉娜（Anna Danilina）／瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia）爭最後金杯。

丹妮莉娜／瑪伊亞今天和列第2種子的日本組合青山修子／柴原瑛菜大戰三盤才以6：4、5：7、6：4辛苦勝出，搭檔以來成績是完美的9勝0敗。

這組新組合在澳網前的雪黎女網賽才首度合作，第一次搭檔就打下冠軍，今天又在2小時又19分鐘大戰拍下第2種子，丹妮莉娜說：「贏下雪黎當然很不可思議，這是我們第一場WTA冠軍，不管是合作或個人，但我們試著專注每場比賽，因為雪梨已經是兩周前的事，而且雙打變化很快，所以我們專注在自己的事情上，一場一場來，一分一分來。」

捷克組合已拿下2018年和2021年法網金杯，2018年溫布頓也登頂，今年有機會朝首座澳網冠軍邁進，去年包辦法網單、雙打冠軍的雷茨科娃說：「我們通過很多硬仗考驗才打進決賽，所以我們都很期待決賽。」

澳網 法網 東京奧運

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