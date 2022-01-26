我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

養老院怎麼選？紅藍卡網站「服務比較」看細節

澳網／拚21座金杯當史上第一？納達爾：我不在意這紀錄

體育新聞組／綜合報導
納達爾平常心看待21座大滿貫史上第一人紀錄。（Getty Images）
納達爾平常心看待21座大滿貫史上第一人紀錄。（Getty Images）

西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal），在八強戰與新加坡新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）苦戰五盤才挺進男單四強。雖然距離史上第一人的第21座大滿貫金杯僅差兩步之遙，但納達爾賽後豁然表示，自己並不太在意此紀錄，因為他認為快樂的來源不是出自於有多少冠軍獎杯，反而是對比賽持續保持熱忱才是最重要的。

現年35歲的納達爾，去年8月因腳傷所苦而沉寂一陣子，月底更傳出確診新冠肺炎，使他外界對他2022年能否順利出賽感到堪憂。所幸復元良好一路挺進澳網四強，這次尋求第21座大滿貫之路，又少了養傷沒參賽的費德勒（Roger Federer）與因沒打疫苗被遣返的球王約克維奇（Novak Djokovic）兩大勁敵，外界也看好他會是今年最大的奪冠熱門選手。

不過納達爾對於能否創下紀錄倒是很淡定，處之泰然坦率表示，「不管未來結果如何，其實我不怎麼在意。」他認為，「比起達到成就或超越別人，我更希望自己拿下勝利是因為我熱中於這件事。」對於勝負他平常心看待，「我不太相信多拿一座大滿貫或是超越紀錄會是我主要快樂的來源，持續在比賽中保持熱忱才是最重要的。」

而關於昔日老戰友，納達爾也直言表示不會去比較，「我有我自己的生活要過，總不可能因為別人過得比你好、成就比你高，而一直陷入挫折吧。所以我也不會因為費德勒或約克維奇生涯獎項比我多而感到低潮，能走到現在我已經相當滿足了。」

納達爾 約克維奇 新加坡

上一則

國際奧會：上周與彭帥通話 期待北京冬奧見面

下一則

NBA／公牛三劍客久違合體聯手69分 主場擊退暴龍

延伸閱讀

澳網／納達爾苦戰5盤7度闖4強 天氣太熱改變發球習慣

澳網／納達爾苦戰5盤7度闖4強 天氣太熱改變發球習慣
澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」

澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」
澳網／納達爾苦戰5盤晉級4強 加拿大新星輸球怒摔拍

澳網／納達爾苦戰5盤晉級4強 加拿大新星輸球怒摔拍
澳網／首盤搶7打半小時 納達爾晉8強

澳網／首盤搶7打半小時 納達爾晉8強

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
網球名將約克維奇因為拒打新冠疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，如今又有新聞爆料約克維奇是一家丹麥生物技術公司的股東，該公司旨在開發一種不涉及疫苗接種的治療新冠肺炎的方法。（美聯社）

投資非疫苗療法？路透：約克維奇是丹麥生技公司大股東

2022-01-19 20:36
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
每人3個免費N95口罩 全美開始發

每人3個免費N95口罩 全美開始發
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的