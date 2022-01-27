澳網／輸2追3 梅德維夫逆轉勝闖4強

去年美網奪冠的俄羅斯名將梅德維夫。（歐新社）

今年澳網 男、女單4強名單全部出爐，男單第2種子俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）、第4種子希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）順利挺進，不過兩人出線方式大相逕庭，西西帕斯以直落3晉級生涯第3度澳網4強，梅德維夫卻是陷入苦戰，演出「輸2贏3」大逆轉才搭上4強末班車。

西西帕斯前一輪經5盤考驗才晉級，碰上20歲義大利 新星辛納（Jannik Sinner）就主宰戰局，全場沒出現破發點且4次破發機會都把握，以6：3、6：4、6：2搶先晉級。

連兩年踏上澳網4強的西西帕斯說，對手年輕又充滿潛力，「所以我試著專注在我每一拍，得到的成果比預期更好。」西西帕斯除滿意自己發球和戰術表現，也特別感謝球迷，「觀眾的支持真的很不可思議。」

壓軸上陣的梅德維夫，去年美網才迎接生涯第一座大滿貫，碰上21歲加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）雖遇苦戰，但在輸掉前兩盤下逆轉，以6：7（4：7）、3：6、7：6（7：2）、7：5、6：4晉級。

梅德維夫只要在澳網登頂，就能擠下因疫苗問題沒能參賽的「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），經過4小時42分鐘苦戰晉級，球王之路只差兩戰，4強賽將和西西帕斯正面交鋒。

男單另場4強賽將由「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）對決義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。女單4強賽由地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）對決2017年打進美網決賽的美國女將凱絲（Madison Keys），前年法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國柯林斯（Danielle Collins）爭另張決賽門票。