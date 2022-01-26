澳網／輸2贏3大逆轉闖4強 梅德維夫保球王機會

俄羅斯名將梅德維夫。（新華社）

今年澳網 最後一場男單8強賽上演5盤馬拉松 大戰，去年美網奪冠的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和列第9種子的21歲加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）一路激戰，梅德維夫在落後兩盤下演出逆轉勝，以6：7（4：7）、3：6、7：6（7：2）、7：5、6：4晉級，比賽結束時當地時間已經超過凌晨12點。

這場馬拉松大戰的首盤和第三盤都打到「搶7」，搶下前兩盤的阿里辛，第三盤「搶7」的發球分先遭破，且1：2落後時時墨爾本突然飄雨，比賽因此暫停，關閉中央球場的屋頂並清理球場；恢復比賽後，領先的梅德維夫連保帶破將領先擴大到5：1，才辛苦以7：2扳回一城。

第四盤梅德維夫終於在第9局逼出阿里辛破發點，但阿里辛瓦解危機後成功保發，反而是梅德維夫接續自己出現雙發失誤，破發點同時是比賽第一個「賽末點」，不過梅德維夫連發出兩記「愛司」，仍保發成功，接續更率先破發成功，並憑藉這次破發，以7：5扳平盤數。

決勝盤阿里辛沒把握著梅德維夫第一個發球局的破發機會，自己第2個發球局反而在發出兩次雙發失誤下遭破發。阿里辛第5局打完申請傷停治療，但恢復比賽後沒能把握梅德維夫「賽末發球局」兩次破發機會，反讓連拿4分的梅德維夫張開雙手慶祝，以6：4迎接4小時又42分鐘大戰勝利。

世界排名第2的梅德維夫只要打下冠軍，就能登上「世界球王」寶座，如今離球王目標還差2勝。

今天另場4強賽由列第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以6：3、6：4、6：2擊敗義大利 新星辛納（Jannik Sinner），生涯第3次打進澳網4強，下戰就要對決梅德維夫。

籤表上半部的4強組合昨天已經出爐，將由「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）對決義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），兩場男單4強賽將於28日舉行。