澳網／克服子宮內膜異位症 美國女將柯林斯闖4強

美國女將柯林斯。（新華社）

曾受類風溼性關節炎所苦的美國女將柯林斯（Danielle Collins），去年4月緊急動了子宮內膜異位症手術，但兩次病痛沒將她擊倒，今天澳網 她以7：5、6：1拍下首闖大滿貫8強的法國女將柯妮特（Alize Cornet），相隔3年再闖澳網4強，追平個人大滿貫賽最佳成績。

約有一成女性受到子宮內膜異位症所苦，柯林斯感性說，以自己今年表現為榮，「任何時刻當你經歷過像我這樣的手術，我相信任何運動員 都會知道，身體要恢復有多困難，真的很痛苦又充滿恐懼。」

不過手術後倒是讓柯林斯身活品質提升不少，回到球場後表現也漸入佳境，去年7月底和8月接連迎接生涯第1座和第2座WTA金盃，7月中至今打出27勝6敗的戰績，勝率超過8成。

柯林斯提到，動手術前必須不停服藥，訓練周期還會受經期不適影響，現在已經解決根本問題，「我可以更持續訓練，不必再有劇烈變化，尤其是在生理期造訪的那一周。」

2019年就曾打進澳網4強，柯林斯說：「上次我是第一次打進準決賽，之後也有打進更後面的經驗，希望我可以帶著這些年累積的自信，發揮我的優勢。」她將和2020年法網 奪冠的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）爭決賽門票，勝家都將首度前進澳網決賽。