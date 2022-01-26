澳網／ 西西帕斯直落3 有望跟梅德德夫爭決賽門票

西西帕斯開心的不得了。（美聯社）

希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以直落3擊敗義大利 新星辛納（Jannik Sinner），生涯第3次打進澳網4強，下戰

有機會和去年美網奪下冠軍的俄羅斯 好手梅德德夫爭決賽門票。

西西帕斯是大會男單第4種子，前一輪歷經5盤大戰才辛苦勝出，今天8強賽就主宰戰局；他全場沒被逼出任何破發點，製造出的4破發機會則是全部把握，只花費2小時又6分鐘就以6：3、6：4、6：2晉級4強。

「我有做足準備，知道這會是場硬仗。」西西帕斯提到，20歲的對手潛力十足，不過自己已有心理準備，面對天候變化也有適時調整去適應，看來也發揮很好成效。

今天比賽一度因大雨中斷約20分鐘，因屋頂關閉，球場並沒受影響；比賽恢復後也是西西帕斯佔上風，生涯4度在大滿貫8強亮相全部都晉級最後4強。

西西帕斯下戰對手稍晚才會揭曉，去年美網奪冠的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）稍晚將對決21歲的加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime），勝家將搭上4強末班車。

籤表上半部的4強組合昨天已經出爐，由「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）對決義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。