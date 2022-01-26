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澳網／3小時大戰逆轉勝 斯威雅蒂搭上4強末班車

記者曾思儒／即時報導
波蘭好手斯威雅蒂。（路透）
波蘭好手斯威雅蒂。（路透）

世界排名百名外的36歲愛沙尼亞女將卡妮皮（Kaia Kanepi），澳網第四輪爆出冷門，3盤逆轉列第2種子的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天卻成遭逆轉的一方，遭2020年法網奪冠的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）拍落，叩關4強再度失利。

斯威雅蒂年僅20歲，是今年澳網8強最年輕選手，卡妮皮正好是8強最年長成員，今天「老少對決」纏戰超過3小時，斯威雅蒂才演出4：6、7：6（7：2）、6：3拿下勝利，生涯首度打進澳網4強。

這場比賽共歷時3小時又1分鐘，斯威雅蒂奪勝後忍不住丟出手中球拍，她說：「這場比賽太瘋狂了，沒有球迷給的力量，我不認為我能做到。」這也是她連續第2場上演落後一盤再後來居上的戲碼，生涯累積5度大滿貫打到決勝盤都是獲勝一方。

斯威雅蒂4強將遭遇列27種子的美國女將柯林斯（Danielle Collins），柯林斯今天以7：5、6：1拍下首闖大滿貫8強的法國女將柯妮特（Alize Cornet），相隔3年再闖澳網4強。

世界排名115的卡妮皮，最高排名曾到世界第15，今天成另類的悲情主角，她7度打進大滿貫8強，但8強賽目前勝率仍是零。

澳網 白俄羅斯 法網

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