澳網／納達爾苦戰5盤7度闖4強 天氣太熱改變發球習慣

納達爾獲勝挺進澳網男單四強。 （Getty Images）

將挑戰生涯第21座大滿貫冠軍的「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal)，在澳網 男單八強賽與加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）苦戰超過四小時，比賽中還出現胃部不適，35歲的納達爾最終仍以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3勝出，生涯第七度挺進澳網四強賽。

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前四輪賽事僅失一盤的納達爾，碰上世界排名14的沙波瓦羅夫，前兩盤未遭遇太多抵抗，一度有機會在第三盤終結賽事；不過納達爾開始感受到胃部不適，被沙波瓦羅夫連追兩盤後，一度申請傷停。

納達爾透露，因胃部不適向大會醫生請求協助，經過檢查和服用藥片後回到場上。他在第五盤重新找回比賽節奏，有驚無險拿下四強賽門票，輸球的沙波瓦羅夫氣到摔拍。

去年歷經傷勢與確診新冠肺炎，現在如願重回澳網四強，納達爾說：「兩個月前根本不確定能否回到巡迴賽舞台，能夠再次來到這裡，對我的人生又是獲得另外一份大禮。」

媒體特別觀察到，由於澳洲 天氣過於炎熱，迫使納達爾改變在比賽中的發球習慣，這是以往不曾發生的事。許多球員在發球時會向球童取球，但納達爾向來習慣把球塞在球褲裡，但因為比賽時墨爾本的天氣已經燒到攝氏30度，納達爾的球褲已經濕到不停滴水，因此在第二盤進行到一半時，他只好被迫改變他的例行公事，沒辦法在二發時從球褲取球。

然後到了第三盤，當他換了球褲之後，納達爾又恢復把球放在球褲的舉動。

除了取球方式之外，納達爾其實還有不少「怪僻」，譬如說他的兩隻襪子一定要在一樣的高度、水瓶一定要朝向某個特定方向、飄逸的長髮一定要塞到耳後並在每次發球時摸一下褲子，當然還有最出名的就是，他奪牌時一定不會忘了要咬住獎牌。