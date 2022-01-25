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澳網／連拿9局終結對手 球后巴蒂晉級4強戰凱絲

記者劉肇育／綜合報導
世界球后芭蒂。 新華社
世界球后芭蒂。 新華社

世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）25日在澳網女單八強賽，遭遇美國選手皮古拉（Jessica Pegula），僅花63分鐘就以6：2、6：0搶下4強賽門票，成為近40年來，第二位兩次以上闖進到澳網女單4強賽的地主選手。

今年澳網展現絕佳狀態的芭蒂，前4輪一盤未失，包括擊敗美國黑馬安妮西莫娃（Amanda Anisimova），25日她面對世界排名第21名的皮古拉，也絲毫未給對手機會，在第一局局中後連拿9局，包括第二盤賞給對手貝果，以6：2、6：0直落二勝出。

芭蒂成為繼騰布爾（Wendy Turnbull）後，近40年來第二位兩次以上闖進到澳網女單4強賽的地主選手，她說：「今晚感覺真不錯，正手拍能夠積極進攻，只要我用正確的方式打球，就不用擔心會錯過什麼，感覺今天的比賽就做到這一點。」

芭蒂前年闖進澳網4強賽，寫下個人最佳成績，不過當時敗在最終奪冠的珂寧（Sofia Kenin）手中，今年珂寧在首輪就早早出局，擊敗她的正是芭蒂下一輪對手、美國好手凱絲（Madison Keys）。

談到將與凱絲爭奪冠軍賽門票，芭蒂說：「我們過去有過很多次戰鬥，我已經等不及了，我知道這會是一場好比賽，誰表現更好，就能進入到決賽，這是一件多麽美妙的事情。」

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