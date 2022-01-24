澳網／首盤搶7打半小時 納達爾晉8強

納達爾（圖）對決曼納利諾，光是第一盤就鏖戰81分鐘。（美聯社）

生涯已經打出無數場經典戰役，「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）23日再添一筆，他和法國曼納利諾（Adrian Mannarino）的澳網 第四輪對決，光第一盤就纏戰81分鐘，納達爾瓦解對手四次「盤末點」後先下一城，最終以直落三晉級澳網8強。

納達爾是今年澳網第6種子，23日和曼納利諾的第一盤就殺得昏天暗地，兩人互保發球局到「搶7」，納達爾浪費6個結束首盤的機會，對手也浪費4個「盤末點」，最終才讓納達爾以16：14拿下首盤。

光是「搶7」就打了將近半小時，最終以7：6（16：14）、6：2、6：2奪勝的納達爾分享說，首盤張力非常強，「任何事都可能發生，我最後帶了點幸運。」

這已是納達爾生涯第14度打進澳網8強，在賽史上僅比今年膝傷缺陣的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）少一次；這也是「西班牙蠻牛」生涯第45度打進大滿貫8強，名列史上第3，僅次於58次的費德勒及塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的51次。

網壇「三巨頭」目前各以20座大滿貫並列男網紀錄，納達爾又是今年澳網唯一參賽的「三巨頭」選手，有機會在墨爾本締造新猷。

納達爾8強將遭遇年紀小超過一輪的加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），22歲的沙波瓦羅夫23日以6：3、7：6（7：5）、6：3力退去年東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），闖進8強寫下個人澳網最佳成績。

35歲的納達爾提到，下戰對手擁有難以置信的潛能，「大家都很清楚，當他表現出色時，很難阻擋他的發球，他還有很驚人的正手拍，速度飛快。」

過去兩人曾4度交手，納達爾握有3勝優勢，沙波瓦羅夫說：「能和像納達爾這樣的對手對決一直是個榮耀，和他交手總是像在戰鬥，肯定是場苦戰，我也會去享受比賽。」

此外，澳洲 世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）以6：4、 6：3直落二擊敗美國的種子殺手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），晉級澳洲公開賽8強，將迎戰美國好手皮古拉（Jessica Pegula）。阿尼西莫娃第3輪曾爆冷擊敗衛冕冠軍的日本女將大坂直美。

頭號種子巴蒂的目標是成為44年來澳網第一個地主國女單冠軍，她將在8強賽面對第21種子皮古拉。皮古拉先前以7：6（7：0）、6：3擊敗希臘第5種子莎卡瑞（Maria Sakkari），連續兩年在澳網進入8強賽。