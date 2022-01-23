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澳網／比賽中蹲廁所8分鐘？捷克女將理由超瞎

體育新聞組／綜合報導
捷克名將雷茨科娃，花了8分鐘的時間耗在廁所修項鍊，讓對手、裁判乾等。(Getty Images)
捷克名將雷茨科娃，花了8分鐘的時間耗在廁所修項鍊，讓對手、裁判乾等。(Getty Images)

澳洲網球公開賽正如火如荼舉行，不過期間卻發生不少荒謬事。捷克名將雷茨科娃（Barbora Krejcikova），在20日比賽中，就花了長達8分鐘的時間耗在廁所，讓對手、裁判乾等。而她之後解釋是在「修壞掉的項鍊」，令外界相當傻眼。

雷茨科娃在澳網第三輪對上2017法網冠軍、拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），並以6：2輕鬆拿下第一局，之後在暫停時間就去廁所待了8分鐘之久。回到場上後，裁判示意雷茨科娃違反時間規定，她則臉不紅氣不喘解釋道，「因為在廁所時我弄壞了項鍊，我必須把它撿起來。」

此荒謬藉口完全無法說服現場裁判與觀眾，媒體也不買單，知道站不住腳雷茨科娃還惱羞表示，「我就是違反時間規定，所以咧？」

而「廁所拖延戰術」已不是第一次在網壇出現，先前在美國公開賽希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），也曾因在廁所停留太久，被對手質疑擾亂比賽，引發爭議。世界職業網球協會（ATP）在此事件後，也祭出更嚴格的時間規範，將如廁時間規定在3分鐘以內，換衣服則是兩分鐘，且兩件事必須同時進行。盼能改善長久以來的廁所暫停問題。

雷茨科娃在爭議中挺進16強，但下輪就算用「廁所暫停」戰術可能也沒用，因對手是近況出色的2屆澳網冠軍艾沙蓮卡(Victoria Azarenka)，兩人生涯唯一一次交手是雷茨科娃以輸球收場。

澳網 澳洲網球公開賽 法網

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