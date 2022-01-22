我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

澳網／學西西帕斯？捷克女將廁所耗8分鐘：我在修項鍊

體育新聞組／綜合報導
捷克名將雷茨科娃。（歐新社）
捷克名將雷茨科娃。（歐新社）

澳洲網球公開賽正如火如荼舉行，不過期間卻發生不少荒謬事。捷克名將雷茨科娃（Barbora Krejcikova），在21日的比賽中，就花了長達8分鐘的時間耗在廁所，讓對手、裁判乾等。而她之後解釋是在「修壞掉的項鍊」，令外界相當傻眼。

雷茨科娃在澳網第三輪對上2017法網冠軍、拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），並以6：2輕鬆拿下第一局，之後在暫停時間就去廁所待了8分鐘之久。回到場上後，裁判示意雷茨科娃違反時間規定，她則臉不紅氣不喘解釋道，「因為在廁所時我弄壞了項鍊，我必須把它撿起來。」

此荒謬藉口完全無法說服現場裁判與觀眾，媒體也不埋單，知道站不住腳雷茨科娃還惱羞表示，「我就是違反時間規定，所以咧？」

而「廁所拖延戰術」已不是第一次在網壇出現，先前在美國公開賽希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），也曾因在廁所停留太久，被對手質疑擾亂比賽，引發爭議。世界職業網球協會（ATP）在此事件後，也祭出更嚴格的時間規範，將如廁時間規定在3分鐘以內，換衣服則是兩分鐘，且兩件事必須同時進行。盼能改善長久以來的廁所暫停問題。

雷茨科娃在爭議中挺進16強，但下輪就算用「廁所暫停」戰術可能也沒用，因對手是近況出色的2屆澳網冠軍艾沙蓮卡(Victoria Azarenka)，兩人生涯唯一一次交手是雷茨科娃以輸球收場。

澳網 澳洲網球公開賽 法網

上一則

NBA／哈登37分大三元領軍 末節聯手厄文力壓馬刺

延伸閱讀

澳網／首盤發球局僅失1分 納達爾第15次晉級16強

澳網／首盤發球局僅失1分 納達爾第15次晉級16強
澳網／澤瑞夫批防疫鬆散 西西帕斯緩頰：他們很嚴格

澳網／澤瑞夫批防疫鬆散 西西帕斯緩頰：他們很嚴格
澳網／安妮西莫娃爆冷退大坂直美 下戰強碰球后巴蒂

澳網／安妮西莫娃爆冷退大坂直美 下戰強碰球后巴蒂
澳網／多數選手都有迷信 大坂直美出現詭異步伐

澳網／多數選手都有迷信 大坂直美出現詭異步伐

熱門新聞

約克維奇(左)現身機場。 路透

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

2022-01-16 07:41
北京首鋼球星林書豪。(新華社)

CBA賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

2022-01-16 11:01
NBA金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞。(路透)

「沒人在意維吾爾族」 NBA金州勇士老闆惹議 球隊不挺

2022-01-18 12:47
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）

澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

2022-01-16 02:40
網球名將約克維奇因為拒打新冠疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，如今又有新聞爆料約克維奇是一家丹麥生物技術公司的股東，該公司旨在開發一種不涉及疫苗接種的治療新冠肺炎的方法。（美聯社）

投資非疫苗療法？路透：約克維奇是丹麥生技公司大股東

2022-01-19 20:36
約克維奇因拒打疫苗遭驅逐，無緣澳網。美聯社

約克維奇也不能打法網？法國警告：拒打疫苗別想參賽

2022-01-17 21:12

超人氣

更多 >
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」