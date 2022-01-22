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澳網／美小將安妮西莫娃扮刺客 大坂直美衛冕夢碎

體育新聞組／綜合報導
美國小將安妮西莫娃逆轉勝出，生涯第二度闖進到澳網16強。（歐新社）
美國小將安妮西莫娃逆轉勝出，生涯第二度闖進到澳網16強。（歐新社）

在前一輪爆冷拍落東京奧運金牌、瑞士好手班希琪後，20歲的美國小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）20日32強再度扮演刺客，面對挑戰衛冕的大坂直美，最終以4：6、6：3、7：6（10：5）逆轉勝出，生涯第二度闖進到澳網16強，並將遭遇地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）。

影音來源：YouTube

世界排名曾來到21名的安妮西莫娃，過去兩個賽季表現卻不如預期，讓她一度滑落後到80名外，不過今年首站她就先在墨爾本夏季賽吉普斯蘭錦標賽奪下冠軍，並且在澳網前兩輪都順利過關，包括爆冷擊敗奧運金牌班希琪（Belinda Bencic）。

此役面對尋求衛冕的大坂直美，安妮西莫娃雖然在決勝盤第10局一度面臨對手兩個賽末點，但最終她不但頂住壓力化解，還在戰成6：6平手後，於搶10局以10：5勝出，繼2019年後再度挺進到澳網16強。

儘管粉碎大坂直美的衛冕夢，但安妮西莫娃坦言大坂直美勇於面對自己心理狀態的精神，讓她有所啟發，「去年對我來說是1場不容易的戰鬥，有時候會懷疑自己刺輪，或是覺得我是否會因為受傷無法再打大滿貫賽事。去年我的成績讓我很不開心，但我很開心我與團隊有1個很棒的季前準備。」

至於大坂直美也誇讚安妮西莫娃的表現，並認為從她身上學到不少，談到無緣衛冕，她則說：「我為了每一分努力奮戰，所以我不會因此感到難過，我不是上帝，不可能贏得每一場：賽。」

安妮西莫娃16強賽的對手將是地主球后芭蒂，她以6：2、6：3擊敗義大利吉洛吉（Camila Giorgi）後，本屆澳網維持一盤未失，且個人已經連續57局未被破發。芭蒂與安妮西莫娃曾在2019年法網四強賽交手，當時芭蒂在先失首盤的情況下最終逆轉，並在該年奪下生涯首座大滿貫冠軍。

澳網女單衛冕者大坂直美在第三輪出局，落寞走出球場。（路透）
澳網女單衛冕者大坂直美在第三輪出局，落寞走出球場。（路透）

大坂直美 澳網 東京奧運

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