澳網／首盤發球局僅失1分 納達爾第15次晉級16強

納達爾生涯第15度挺進到澳網16強。(新華社)

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）今天在澳網 男單第三輪賽事遭遇世界排名第30名的俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），在先拿兩盤的情況下，雖然第三盤被對手攻破，失掉本屆澳網首盤，但最終仍是以6：3、6：2、3：6、6：1勝出，生涯第15度挺進到澳網16強。

納達爾在今年澳網前兩輪賽事都以直落三勝出，今天遭遇世界排名第30名的卡查諾夫在前兩盤展現壓倒性實力，尤其是在首盤個人的5個發球局中僅失掉1分，僅花30分鐘就先下一城。

儘管第二盤首局納達爾一度被卡查諾夫化解了3個破發點，但仍是在第4個破發點順利攻破對手防線，並在該盤兩度破發後以6：2聽牌，不過第三盤卡查諾夫也回敬破發，並且靠著強力回拍讓納達爾陷入苦戰，但第四盤納達爾再度要回比賽主導權，最終以6：1勝出。

談到去年因為腳傷，在8月後就沒有再參賽，不過今年至今已經拉出6勝0敗，納達爾說：「本周對我來說是特別的一周，我重新回到這，每一次在這裡出賽都讓我覺得很特別，而且今天我還是和我的一位好朋友同時也是一名很棒的球員一起比賽，這可能是我回到球場後打出最好的一場比賽。」

前一次在澳網奪冠已經是2009年的納達爾，今年在約克維奇 和費德勒（Roger Federer）都缺陣的情況下，也被看好將問鼎生涯第二座澳網冠軍，這也將會讓他成為繼約克維奇後，史上第二位在四大滿貫賽都贏下過至少兩座冠軍的球員。