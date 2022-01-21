澳網／安妮西莫娃爆冷退大坂直美 下戰強碰球后巴蒂

美國20歲黑馬安妮西莫娃。 Getty Images

澳洲網球公開賽21日再傳出爆冷賽事，日前擊敗去年東京奧運 金牌得主班希琪（Belinda Bencic）的美國20歲黑馬安妮西莫娃（Amanda Anisimova），在32強遭遇挑戰衛冕的日本前球后大坂直美 ，最終以4：6、6：3、7：6（10：5）逆轉勝出，爆冷晉級16強，並將在下輪遭遇世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）。

年僅20歲的安妮西莫娃，曾在2019年打進到澳網 女單32強賽，不過過去兩屆賽事分別在首輪出局以及於去年缺陣，去年後三場大滿貫賽合計也僅拿下1勝。

不過2022年安妮西莫娃卻有一個好的開始，在墨爾本夏季賽吉普斯蘭錦標賽奪下冠軍後，以絕佳狀態來到澳網，並且在第二輪直落二擊敗去年在東京奧運奪金的班希琪，今天則是在第三輪遭遇大坂直美，賽前大坂直美也直言很期待能與這位年輕好手的交鋒。

而21日比賽安妮西莫娃也確實讓大坂直美打得不輕鬆，在首盤以4：6讓出後，第二盤第四局她也攻破大坂直美發球局，以6：3將比賽帶入決勝盤，第三盤大坂直美一度在第10局取得兩個賽末點，但接連遭到安妮西莫娃化解，並且追到6：6平手，最終安妮西莫娃也在搶十中以10：5勝出，連續兩輪爆冷擊敗冠軍熱門球員。

不過安妮西莫娃在澳網的考驗還未落幕，她下一場比賽將碰上地主球后芭蒂，芭蒂在今天的第三輪賽事以6：2、6：3直落二擊敗義大利選手吉洛吉（Camila Giorgi），本屆賽事仍維持一盤未失的狀態。