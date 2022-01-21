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澳網女單冷門頻傳 3名種子提前打包

體育新聞組／綜合報導
英國網球「甜心」瑞度卡努。（歐新社）
英國網球「甜心」瑞度卡努。（歐新社）

今年澳網不只少了「世界球王」約克維奇，女單更是冷門頻傳，19日第二輪賽事包括第3種子的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）、排女單第6種子的愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit）都落馬，晚上登場的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）也沒能倖免，三位種子都提前遭淘汰。

世界排名18的瑞度卡努雖只列17種子，但去年美網打出會外賽連贏10場的灰姑娘驚奇奪冠旅程，首度出征澳網就是賽事焦點。她此役一開賽就取得3：0領先，但連失5局遭逆轉，最終歷經兩小時38分鐘大戰沒能闖關，遭世界排名98的蒙地內哥羅對手克雯妮奇（Danka Kovinic）以6：4、4：6、6：3拍落。

瑞度卡努不孤單，去年WTA年終賽決賽會師的蒙奎露扎（Garbine Muguruza）和康塔薇特，19日先後落馬，列第3種子的蒙奎露扎也成出局的最高位種子。

手握兩座大滿貫的蒙奎露扎，前年澳網還打進決賽，這場比賽卻以兩個3：6敗給法國對手柯妮特（Alize Cornet），她坦言對結果感到失望，「我感覺我的揮拍沒那麼精準，也沒打出侵略性。」

澳洲女網傳奇名將史托瑟超過20年的單打生涯，在家鄉大滿貫畫下句點。（歐新社）
澳洲女網傳奇名將史托瑟超過20年的單打生涯，在家鄉大滿貫畫下句點。（歐新社）

地主37歲女將 史托瑟單打退役

此外，職業單打生涯超過20年的澳洲網將史托瑟（Samantha Stosur），19日在家鄉大滿貫畫下句點。這位2011年美網冠軍在澳網第二輪以兩個2：6敗給列第10種子的俄羅斯對手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），生涯單打比賽停在第1063場。

單打最高排名曾居世界第4、雙打登上「世界球后」的史托瑟，2008年到2017年曾締造連續441周世界排名都在前25位的紀錄，現在排名雖遠在4百外，澳網仍為這位地主傳奇準備了退休儀式，除了親友到場，還有現任澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty）、羅馬尼亞好手哈蕾普（Simona Halep）等錄製影片恭喜史托瑟從單打退役。

代表澳洲5度參加奧運的史托瑟笑說，自己已經完成過許多沒想過能辦到的任務，「我從孩提時代就夢想贏下一座大滿貫，我也做到了，不能要求更多了。」她提到，超過20年來，因為網球獲得許多甜美時刻，「不轉在澳洲或是世界各地都是，這些都是很不可思議的事情。」

今年剛好是史托瑟第20度在澳網亮相，寫下地主澳網女單參賽最多的紀錄，離場前更獲得全場球迷的起立掌聲歡送。雖從單打賽場退役，37歲的史托瑟還有雙打賽事，她去年美網才和中國「金花」張帥打下冠軍，是生涯第4座大滿貫女雙金盃。

成為史托瑟單打最終戰對手，帕莉歐申可娃也深受感動，她形容這場比賽不只是史托瑟的特別時刻，自己情緒也被帶動，「當大家為她鼓掌時，我都起雞皮疙瘩了。她是一位很完美的人，也是很棒的網球選手，所以要謝謝妳。」

澳網 澳洲 瑞度卡努

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