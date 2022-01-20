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澳網／灰姑娘驚奇沒上演 英國甜心瑞度卡努第二輪落馬

記者曾思儒／即時報導
英國網球「甜心」瑞度卡努。Getty Images
英國網球「甜心」瑞度卡努。Getty Images

去年美網寫下灰姑年驚奇奪冠旅程的英國甜心瑞度卡努（Emma Raducanu），澳網首輪打滿3盤才擊落2017年美網得主史蒂芬斯（Sloane Stephens），今天第二輪的另場3盤大戰卻沒能複製奪勝劇本，第2輪就止步，再爆出今天冷門。

瑞度卡努去年美網從會外賽寫下連10場直落2奪冠的黑馬旅程，世界排名從三位數直接衝進前20，本周排名18，首度參加澳網就列17種子。

今天碰世界排名98的蒙地內哥羅對手克雯妮奇（Danka Kovinic），瑞度卡努陷入苦戰，首盤雖先連破2局取得3：0領先，接續卻被對手連破帶保連拿5局，反以6：4先下一城。

第二盤瑞度卡努又是一下場就破發成功，第8局雖遭回破，但關鍵第9局二度破發，以6：4扳平盤數。

決勝盤瑞度卡努成發球局先失守的一方，她第4局遭破發後雖馬上回破，但接續克雯妮奇連破帶保取得局數5：2的「聽牌」優勢；瑞度卡努先保發後再瓦解對手一個賽末點，但克雯妮奇把握住第2次機會，最終就以6：4、4：6、6：3拍下瑞度卡努。

這場比賽共歷時2小時又38分鐘，瑞度卡努也成今天再落馬的女單種子；在此之前，包括列女單第3種子的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）和排女單第6種子的愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit）都爆冷落馬。

瑞度卡努 澳網 英國

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