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澳網／幫網友上規則課 巴斯塔罕見回擊得分晉級

體育新聞組／綜合報導
巴斯塔打出神奇的一球。(美聯社)
巴斯塔打出神奇的一球。(美聯社)

西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）19日在經歷四個多小時激戰後，最終成功從荷蘭黑馬格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）手中拿走勝利晉級第三輪。不過其中一球罕見的回擊得分畫面引發網友熱議，甚至因此為大家上了一課網球規則。

這記play發生在第三盤克斯普爾的發球局，在雙方你來我往的攻勢中，格里克斯普爾先是發生一次扣殺失誤，導致回球緩慢的彈回巴斯塔的網前，巴斯塔為了救球向前衝刺，趕到後將球拍伸到對手場地輕輕一拍，把球擊回格里克斯普爾的場上，拿下奇蹟似的一分，此時他已繞過球網來到對手的界外區歡呼，而他這次堅持到底不放棄的進攻，也獲得墨爾本全場球迷鼓掌喝采。

當下有網友質疑巴斯塔是否有越界擊球的嫌疑，但賽事球評立即補充說明表示，「只要球沒碰到網子，規則上是合法的。」

對於能救下這一球打出致勝分，巴斯塔也感到無比興奮，並在場上大吼，之後更延續這股氣勢，最終在5盤拉鋸戰中以6：3、6：7、7：6、3：6、6：4贏得勝利晉級32強。

有趣的是，德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在對決同胞阿特麥爾（Daniel Altmaier）之戰也發生相似的得分進球。

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