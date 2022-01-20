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澳網／第3種子提前打包 蒙奎露扎敗給法國女將

記者曾思儒／綜合報導
蒙奎露薩第2輪提前打包。（美聯社）
蒙奎露薩第2輪提前打包。（美聯社）

澳網進行到第2輪又有大種子落馬，列女單第3種子的西班牙名將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）以兩個3：6敗給世界排名61法國柯妮特（Alize Cornet），成為目前出局的最高位種子。

在此之前，排女單第6種子的愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit）才剛出局，去年才拿下WTA年終賽冠軍的蒙奎露扎也沒能倖免，西班牙名將說：「對自己水準有點驚訝，當然也有些失望。我感覺我的揮拍沒那麼精準，也沒打出侵略性。」她還提到，剛開季的心理狀況不是很好，因新冠肺炎感受到一些壓力，還曾因此和團隊分隔2周。

不只是年終賽冠軍，蒙奎露扎還是兩座大滿貫得主，2020年也打進過澳網決賽，反觀對手柯妮特已是生涯第63度挑戰大滿貫，但最近連60次亮相，最佳成績就是停在第四輪。

22日剛好要過32歲的柯妮特，有機會在球場挑戰奪勝壽禮，她形容自己反應有些慢半拍，「我不知道幾年過去了，今天是我給自己最棒的禮物，我真的希望這次旅程可以走得更遠一些。」

康塔薇特就是蒙奎露扎去年年終賽的決賽對手，但她今天以2：6、3：6意外敗給丹麥19歲小將陶森（Clara Tauson），成今天另場冷門。

陶森本周世界排名剛來到個人新高的39位，首度晉級大滿貫第三輪的她，下戰將碰2019年打進澳網4強的柯林斯（Danielle Collins）；她分享說，始終保持自己會奪勝的信念，但不會有太大壓力，很高興突破個人大滿貫最佳紀錄。

澳網 新冠肺炎

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