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想討回公道？傳約克維奇向澳洲政府索取600萬賠償費

體育新聞組／綜合報導
新聞爆料約克維奇將向澳洲當局索取至少600萬美元賠償。（Getty Images）
新聞爆料約克維奇將向澳洲當局索取至少600萬美元賠償。（Getty Images）

約克維奇（Novak Djokovic）引起的澳網風波總算告一段落，但因此事身心俱疲的他沒打算收手，據媒體報導他打算向澳洲政府起訴，索取至少600萬美元賠償，替自己討回被不當對待的公道。

因疫苗豁免一事，惹出極大爭議的約克維奇，先是被澳洲當局取消簽證，扣留在旅館數日，即便獲得聽證會勝訴後，仍被澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）以公民利益為由，二度取消簽證，最終只能黯然地離開澳洲，無緣澳網第10冠。

在與澳洲當局進行為期一周的簽證拉鉅戰後，約帥團隊認為期間所遭遇的不公對待，澳洲政府應負起最大責任。據傳與約克維奇經紀人阿爾特拉迪（Edoardo Artladi）親近的消息人士指出，「眾所皆知約克維奇與他家人，在墨爾本的隔離旅館受到惡劣的對待。他的母親透露，約克維奇根本就像囚犯一樣，被囚禁在充滿跳蚤和蛆蟲的環境中。」

英國太陽報指出，約克維奇正考慮向澳洲政府求償至少600萬美元，以作為精神與利益損失賠償，此求償金額也包含，他所希望拿下澳網第10座的400萬美元冠軍獎金。況且此事讓約克維奇形象大打折扣，與贊助商的合作關係也岌岌可危，到時他損失利益應不只600萬美元。

澳洲 約克維奇 澳網

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