澳網／芭蒂、大坂直美強勢闖關 蠻牛直落三晉級

球后芭蒂拿出近乎完美表現，不費吹灰之力即擊敗義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），闖進澳網第3輪。（歐新社）

澳洲網球公開賽女單第一種子、地主好手芭蒂（Ashleigh Barty）再次拿出近乎完美表現，征戰52分鐘以兩盤6-1擊敗義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），闖進第3輪。

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芭蒂17日就在澳網 首戰展現她力爭生涯首座澳網冠軍的氣勢，54分鐘內解決烏克蘭籍朱蓮科（Lesia Tsurenko），整場比賽僅丟失1局。

芭蒂發球威力過去一年已讓對手吃足苦頭，在贏得澳網熱身賽的阿得雷德國際賽後，今年賽季開始的6場比賽每戰皆捷，連5場比賽沒有丟過一次發球局。

前世界球后大坂直美在第二輪賽事，遭遇美國選手布蘭格（Madison Brengle），開賽後一度連拿7局，最終僅花65分鐘就以6：0、6：4直落二擊退，晉級到女單第三輪。

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世界排名第14名的大坂直美，今年澳網將挑戰女單二連霸、生涯第三冠，在前兩輪賽事她也未遭遇太多抵抗，繼首輪以兩個6：3取勝後，此役面對世界排名第54名的布蘭格，她更是在開賽後連拿7局，包括首盤賞給對手「貝果」，第二盤更在第8、10局破發後，以直落二搶下第三輪門票，衛冕之路仍是一盤未失。

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）在澳網男單第二輪賽事遭遇世界排名第126名的德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann），在歷經2小時42分的對決後，最終以6：2、6：3、6：4直落三挺進到第三輪。

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睽違7個多月重返大滿貫賽場的納達爾，是這次澳網男單籤表中唯一一位前冠軍，在首輪輕鬆取勝後，此役碰上會外賽闖進入的漢夫曼，也是兩人繼2019年的法網後再度交手，最終納達爾雖然以直落三取勝，不過他也強調漢夫曼的表現值得尊敬。