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澳網／地主壞小子又「惹事」模仿C羅慶祝動作

體育新聞組／綜合報導
地主球星「壞小子」基里洛斯在贏球後對現場球迷秀出模仿足壇巨星C羅(Cristiano Ronaldo)的跳躍慶祝動作。（路透）
地主球星「壞小子」基里洛斯在贏球後對現場球迷秀出模仿足壇巨星C羅(Cristiano Ronaldo)的跳躍慶祝動作。（路透）

場內外總是唯我獨尊的澳洲好手、綽號「壞小子」的基里洛斯（Nick Kyrgios），18日在澳網的首輪中，輕輕鬆鬆以6-4、6-4、6-3擊敗從資格賽晉級的英國選手布羅迪（Liam Broady），而在比賽中總是會玩出小伎倆的基里洛斯，不但使出最拿手的胯下發球，甚至還模仿足壇巨星C羅(Cristiano Ronaldo)的跳躍慶祝動作。

基里洛斯在澳網前傳出感染新冠病毒，所幸在開賽之前就已恢復，也似乎沒有影響他的比賽手感，昨日面對英國好手布羅迪，最終以6：4、6：4和6：3晉級第二輪。

不過相較於場上的球技，基里洛斯充滿趣味的花式擊球更是引入注目，在首盤第三局取得40：0的領先優勢後，沒有壓力的基里洛斯乘其不意，以一記胯下發球讓布羅迪反應不及，將球擊出了底線，拿下此局的基里洛斯更是雙手一攤，顯露出洋洋自得的樣子。

而比賽當中，現場球迷時不時傳來「SIUUU」的歡呼聲，由於類似「Boo」的發音，不只是身為地主的基里洛斯感到困惑，包含在同個場地出賽的前世界球王墨瑞(Andy Murray)都認為是球迷發出噓聲，但這其實是曼聯前鋒C羅在進球之後，常會飛身跳躍並大喊「SIUUU」來慶祝進球，據C羅本人所述，「SIUUU」是西班牙語「SI(是，YES)」的改編。

明白現場觀眾的意圖後，基里洛斯在拿下賽末點時，更是配合現場觀眾演出，特別模仿了C羅慶祝進球的動作，為自己在感染新冠病毒之後，拿下好的開始。

過往基里洛斯也曾在比賽中，對著「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)使用下手發球，而此番動作也被解讀為是不尊重對手，當時賽後基里洛斯也招致納達爾及其他球迷的嚴厲批評。

首輪不費吹灰之力過關後，基里洛斯在第二輪遭受考驗，在今日下午4點將要面對大會第二種子、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）的挑戰，雖然基里洛斯有排名上的劣勢，但他生涯兩度面對梅德維夫都拿下勝利，而此次對決將會是他們在大滿貫賽上首度碰面。

C羅 納達爾 澳網

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