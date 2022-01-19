澳網／大坂直美挺進第3輪 期待迎戰美國20歲黑馬

大坂直美直落二擊退晉級到女單第三輪。(新華社)

前世界球后大坂直美 19日在澳網 女單第二輪賽事，遭遇美國選手布蘭格（Madison Brengle），開賽後一度連拿7局，最終僅花65分鐘就以6：0、6：4直落二擊退，晉級到女單第三輪。

世界排名第14名的大坂直美，今年澳網將挑戰女單二連霸、生涯第三冠，在前兩輪賽事她也未遭遇太多抵抗，繼首輪以兩個6：3取勝後，今天面對世界排名第54名的布蘭格，她更是在開賽後連拿7局，包括首盤賞給對手貝果，第二盤更在第8、10局破發後，以直落二搶下第三輪門票，衛冕之路仍是一盤未失。

對於在澳網已經拉出一波9連勝，並將在第三輪遭遇狀況同樣相當火熱的美國女將安妮西莫娃（Amanda Anisimova），大坂直美說：「我知道她狀態很好，尤其是她的反手拍，我希望與她的比賽會與今天有點不同。對我來說能與年輕選手比賽是一件相當有趣的事情，因為當我還是一位年輕球員時，我總覺得自己沒有什麼東西需要太多顧慮。」

年僅20歲的安妮西莫娃月初剛在墨爾本夏季賽吉普斯蘭錦標賽奪下冠軍，又在澳網一路過關斬將，包括今天在女單第二輪爆冷擊敗東京奧運 金牌班希琪（Belinda Bencic），狀況正值顛峰。