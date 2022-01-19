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澳網／墨瑞激戰5盤奪勝 英國甜心擊退前美網冠軍

體育新聞組 / 綜合報導
墨瑞時隔三年再次重返澳網，今年奮戰到第5盤才險勝，收穫5年來澳網首勝。（Getty Images）
墨瑞時隔三年再次重返澳網，今年奮戰到第5盤才險勝，收穫5年來澳網首勝。（Getty Images）

墨瑞（Andy Murray）時隔三年再次重返澳網，今年必須從外卡戰打起，最終奮戰到第5盤才險勝，收穫5年來澳網首勝。

影音來源：YouTube

來自英國前世界第一的墨瑞，上次征戰澳網要追溯到2019年，不過當時在首輪就遭淘汰出局，至於前後幾年都未見他在澳網賽場的身影，2018年和2020年是因傷退賽，去年則是受疫情影響缺席，此役是在三年後再次重返年初的大滿貫，一番激戰後拿下五年來澳網的第一勝。

此役首盤墨瑞雖然先失掉第一盤，但他很快就找回狀態，接下來連拿6局，第二盤開始出現一些波動，一度在發球局1分未得，最終被對手追回1盤。

第三盤雙方從第5局開始連續3局互破，墨瑞率先穩住陣腳拿到5：3的領先，最終也順利拿下該盤勝利。第四盤打到搶7，然而對方頂住壓力，兩人總比分回到同一起跑線上。決勝盤墨瑞先聲奪人，不過他始終無法快速拉開優勢，反而被對手追趕上來，險在最終還是以6：4晉到下一輪。

另方面，去年美網寫下灰姑年驚奇奪冠旅程的英國甜心瑞度卡努（Emma Raducanu），迎接生涯第一場澳網會內賽；她面對2017年美網得主史蒂芬斯（Sloane Stephens）打滿3盤，以6：0、2：6、6：1奪勝後忍不住雙手抱頭，開心迎接再一場大滿貫勝利。

影音來源：YouTube

19歲的瑞度卡努去年美網從會外賽一路闖關，寫下連10場直落2捧冠紀錄，排名立刻三級跳，首度參加澳網就列17種子。18日迎接澳網首站，第一盤她僅僅花17分鐘就賞給元旦剛完成終身大事的史蒂芬斯「貝果」，第二盤卻只拿2局，靠決勝盤連下5局才奠定勝果。

奪勝剎那拋下手中球拍，瑞度卡努再現美網常出現的雙手抱頭慶祝動作，她笑說：「史蒂芬斯和我都盡了全力，這是場很棒的比賽。我們有些很好的來回，很高興我能通過冠軍選手的考驗。」

瑞度卡努奪勝時，墨爾本當地時間已經逼近午夜，她也特別感謝球迷深夜仍留在球場支持。

幾乎同時間上陣的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在中央球場壓軸戰以6：2、6：4、6：3拍下同是23歲的瑞典伊梅爾（Mikael Ymer），和列第2種子的冠軍大熱門梅德維夫（Daniil Medvedev）都以直落3晉級。

瑞度卡努擊敗史蒂芬斯，拿下澳網首勝。（美聯社）
瑞度卡努擊敗史蒂芬斯，拿下澳網首勝。（美聯社）

澳網 瑞度卡努 英國

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