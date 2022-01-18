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澳網／瑞度卡努會內賽3盤闖頭關 再迎大滿貫勝利

記者曾思儒／即時報導
瑞度卡努。(歐新社)
瑞度卡努。(歐新社)

去年美網寫下灰姑年驚奇奪冠旅程的英國甜心瑞度卡努（Emma Raducanu），18日迎接生涯第一場澳網會內賽；她面對2017年美網得主史蒂芬斯（Sloane Stephens）打滿3盤，以6：0、2：6、6：1奪勝後忍不住雙手抱頭，開心迎接再一場大滿貫勝利。

19歲的瑞度卡努去年美網從會外賽一路闖關，寫下連10場直落2捧冠紀錄，排名立刻三級跳，首度參加澳網就列17種子。今天迎接澳網首站，第一盤她僅僅花17分鐘就賞給元旦剛完成終身大事的史蒂芬斯「貝果」，第二盤卻只拿2局，靠決勝盤連下5局才奠定勝果。

奪勝剎那拋下手中球拍，瑞度卡努再現美網常出現的雙手抱頭慶祝動作，她笑說：「史蒂芬斯和我都盡了全力，這是場很棒的比賽。我們有些很好的來回，很高興我能通過冠軍選手的考驗。」

瑞度卡努奪勝時，墨爾本當地時間已經逼近午夜，她也特別感謝球迷深夜仍留在球場支持。

幾乎同時間上陣的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在中央球場壓軸戰以6：2、6：4、6：3拍下同是23歲的瑞典伊梅爾（Mikael Ymer），和列第2種子的冠軍大熱門梅德維夫（Daniil Medvedev）都以直落3晉級。

瑞度卡努 澳網 瑞典

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