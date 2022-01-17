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澳網／約克維奇出局 梅德維夫成奪冠大熱門

體育新聞組／綜合報導
約克維奇未開賽就「出局」，使得俄羅斯名將梅德維夫成為賭盤大熱門。（歐新社資料照片）
約克維奇未開賽就「出局」，使得俄羅斯名將梅德維夫成為賭盤大熱門。（歐新社資料照片）

澳洲法庭維持網壇球王約克維奇（NovakDjokovic）簽證遭撤銷的決定，使其面臨驅逐出境。約帥無緣在本屆澳網寫下第21座大滿貫冠軍紀錄，也意味男單賽事局面更難預測。

本屆澳網男單頭號種子約克維奇未開賽就「出局」，使得賽會第2種子、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）成為賭盤大熱門，第3種子德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）看好度緊追在後。

大會第6種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）也可能刷新史上擁有最多大滿貫冠軍紀錄。他和約克維奇及因膝蓋動刀休養缺陣的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），目前全都坐擁20座大滿貫獎盃。

納達爾曾於2009年在澳網奪冠，並四度打進決賽。若約克維奇未退出，按照籤表兩人可能在準決賽對上。

如今澳網男單籤表前1/4區少了最強選手，第7種子的義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）成為當中種子排名最高的球員。而在會外賽輸球的卡魯索（Salvatore Caruso），則將幸運遞補約克維奇籤位。

對約克維奇而言，雪上加霜的是，由於他無緣保住澳網冠軍積分，他的球王寶座岌岌可危。更長遠來看，34歲的約克維奇遭到澳洲撤銷簽證，恐怕進一步降低他再次高舉大滿貫金杯的機會。約克維奇若仍選擇不接種新冠疫苗，他要入境其他國家參加大滿貫賽事也恐生波折。

約克維奇 澳網 澳洲

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