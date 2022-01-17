約克維奇3年不能打澳網？ 澳洲總理：不會預設任何立場

約克維奇無緣今年澳網。圖為墨爾本一名路人經過約克維奇2021年獲得澳網冠軍的看板。(路透)

已飛抵杜拜的網壇巨星約克維奇 （Novak Djokovic）雖將面臨三年不得入境澳洲 的禁令，澳洲總理莫里森仍為他明年重回墨爾本參加澳網留了條後路。

世界球王約克維奇拒絕接種疫苗，不符澳洲政府針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制訂的入境規範，雙方因此對簿公堂，大打法律戰。約克維奇在澳洲聯邦法院維持政府取消簽證 的決定後，昨晚黯然離開澳洲。

根據移民法，約克維奇三年內將不得再申請澳洲簽證，除非移民部長接受其有無法抗拒之因素或值得同情之處。

在約克維奇前往杜拜之際，莫里森（Scott Morrison）今天告訴2GB Radio商業電台，「我不會預設任何立場，也不會說出任何讓部長無法自行做出決定的話」。

莫里森說：「的確有三年禁令這回事，但在適當情況下，若（一個人）有機會重返澳洲，我們到時會再做考慮。」

三名聯邦法院法官做出一致裁決，維持撤銷約克維奇的簽證，使他參加今天開打的澳網，追尋創紀錄生涯第21座大滿貫冠軍的希望破滅，讓他的家人與支持者十分失望。

約克維奇這趟澳洲行的過程曲折離奇，本月6日以醫療豁免進入澳洲後，遭移民當局拘留，10日獲得法院下令釋放，15日又再度被拘留，聯邦法院16日裁定撤銷簽證，最後只能黯然離境。

對於最終裁決，34歲的約克維奇說他「極度失望」，但尊重法院的判決。

約克維奇在飛離墨爾本前發表聲明說，對於自己在過去幾周成為焦點感到有點不舒服，希望從現在起，大家能把注意力集中在澳網相關賽事。

約克維奇簽證風波讓澳洲與塞爾維亞當局發生一點摩擦，塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）甚至稱澳洲法院的判決「可恥」。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，在上周的訴訟過程中，她和莫里森都與布納比奇保持聯繫。

潘恩告訴記者說：「我絕對相信澳洲和塞爾維亞之間非常正面的雙邊關係，將在現有穩固基礎下持續存在。」

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）先前表示，約克維奇恐對公共秩序造成威脅，在澳洲疫情嚴峻之際，讓他留在澳洲可能激起反疫苗情緒。

與約克維奇搭乘同班飛機的法新社記者說，與澳洲政府大打法律戰敗北後遭驅逐出境的約克維奇已於今天上午抵達杜拜。

約克維奇在當地時間清晨5時32分抵達杜拜國際機場，他戴著口罩、拎著兩個包包走出機艙。

澳網今天開打，約克維奇本該是頭條焦點，但在澳洲聯邦法院駁回了他對政府取消其簽證的上訴後，確定無緣今年賽事，失去衛冕機會。