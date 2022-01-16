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澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

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澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）

澳洲聯邦法院在當地時間16日下午5時45分開庭宣判，駁回塞爾維亞網球好手約克維奇（Novak Djokovic）的簽證上訴，維持驅逐出境決定。根據澳洲媒體「Age」報導，約克維奇在判決後發表聲明表示：「我想就今天法庭聽證會的結果發表簡短聲明。我現在需要休息和平復，然後再發表任何進一步的評論。我對判決非常失望，這代表我無法參加澳網，但我尊重法庭的判決，並將會配合澳洲政府措施離境。」

約克維奇身兼澳網頭號種子和衛冕者，今年將挑戰破紀錄的澳網第10冠和第21座大滿貫，但因為接種疫苗衍生出簽證事件，簽證兩度被取消，團隊也再度上訴，由三位法官組成的合議庭16日開庭。

合議庭從墨爾本當地時間早上9時半開庭，中間經歷休庭，首席法官奧爾索普（Justice Allsop）表示，三位法官需要多點時間考慮兩方論點。當地時間下午5時45分重新開庭，並開放媒體轉播、官方也放出線上直播宣判過程。

奧爾索普表示，三名法官一致認同，維持移民部長撤銷約克維奇的簽證決定；他解釋，這個判決並非審查撤銷簽證的優點，而是審查該決定的合法性。

來源：Federal Court of Australia

澳網 簽證 約克維奇

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