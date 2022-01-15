澳網／稱約克維奇風波像馬戲團 納達爾：比賽才是重點

納達爾表示對約克維奇的問題感到疲憊。（美聯社）

世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）與澳洲 政府間的簽證拉鋸戰，已進行超過10天，不少網壇好手也都多次被問到關於此事的意見，其中「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在今天出席新聞會時就表示，對於這個問題已經感到有點疲倦。

納達爾表示，「這整起事件就像馬戲團，事實上他有沒有參賽並不重要，重點在於比賽。」

正備戰澳網 的納達爾，先前就對約克維奇醫療豁免一事表達看法，稱他早該有心理準備，「既然他都知道後果是甚麼，那他也只能為自己所做的決定負責。」沒想到歹戲拖棚，納達爾也稱整起事件如同「馬戲團」，但在約帥聽證會勝訴後，他也支持約帥參加澳網。

沒想到約克維奇又被澳洲移民部長以全國人民利益為由，再次撤銷簽證。納達爾也對於此事件再次做出回應，「毫無疑問約克維奇是有史以來最偉大的球員之一，但是紀錄會被刷新，新世代球員也會不斷出現，所以世界上沒有任何球員是比比賽更重要的，因為網球是長年佇立永不消失，但無論是哪個運動員，終究會有殞落的一天。」

他繼續補充道，「如果約克維奇能順利出賽今年澳網，我一定樂見其成。」但如果他無法參加也沒差，「今年澳網依舊是一屆偉大的澳網賽事，這就是我的觀點。」

而約克維奇澳網爭議也連帶影響到網壇選手們。被此事波及的捷克女將沃拉科娃（Renata Voracova），就遭澳洲政府撤銷簽證，最終選擇退賽澳網。澳洲地主德米納爾（Alex de Minaur），也態度堅定以澳洲人民的身分，要約克維奇打疫苗，才准入境，並希望這場鬧劇儘快落幕，讓焦點回到賽事身上。

德米納爾也說：「感覺那些想要真正開始參加澳網的選手焦點都被奪走了，我們只是渴望競爭，而澳網又是一個令人難以置信的賽事，還是我的主場大滿貫，我最愛的賽事。歸根究底，網球只是一項運動，大家都在澳洲待了一段時間並為比賽做準備，我們都只想做好自己的事情。」