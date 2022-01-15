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網球／大坂直美年賺5730萬美元 收入排女運動員第一

體育新聞組／綜合報導
大坂直美登上2021年全球收入最高女運動員寶座。（Getty Images）
大坂直美登上2021年全球收入最高女運動員寶座。（Getty Images）

根據美國商業雜誌富比世公布名單，日本女子網球名將大坂直美登上2021年全球收入最高女運動員寶座。這位4座大滿貫女單冠軍得主，曾促使外界更重視運動員心理健康議題。

富比世指出，大坂直美去年一整年獎金和代言收入合計達5730萬美元，其中近半數是代言費。她過去一年半又增加10多個代言品牌。

排名緊追在大坂直美之後的也是網球界明星，美國好手姊妹花小威廉絲（Serena Williams）和大威廉絲（Venus）分別以年收入4590萬美元和1130萬美元，登上富比世年度最賺錢女運動員榜單第2和第3名。

排名第4和第5位分別是美國體操女將拜爾斯（Simone Biles）和西班牙女網好手蒙奎露薩（GarbineMuguruza），兩人去年年收入各有1010萬美元和880萬美元。

去年收入名列全球前10名的女運動員，半數是網球選手。富比世指出，這是女網運動員10年多來最差紀錄，相較於2019年排名前10全都是網壇女將。

根據富比世統計，2021年全球收入最高的10位女運動員，一整年合計賺了1億6660萬美元，比2020年上榜選手總收入增加23%。

2021年榜單上其他女運動員，包括韓國高爾夫好手高真榮（Ko Jin-young）、印度羽球女將辛度（P.V.Sindhu）、澳洲世界女網球后巴蒂（Ash Barty）、美國高爾夫名將柯達（Nelly Korda）和美國女籃好手帕克（Candace Parker）。

運動員 富比世 大坂直美

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