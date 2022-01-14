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懶人包／澳網衛冕路途遙 約克維奇簽證爭議1次看

中央社／墨爾本14日綜合外電
網球名將約克維奇去留如何，澳州民眾舉牌相挺。(歐新社)
網球名將約克維奇去留如何，澳州民眾舉牌相挺。(歐新社)

男網世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇為赴澳洲尋求第21座大滿貫金杯，掀起簽證爭議，澳洲當局今天再度撤銷他的簽證，約克維奇可能在展開澳網衛冕前就被驅逐出境。

以下為約克維奇簽證事件時程。

2021年11月18日

約克維奇（Novak Djokovic）獲澳洲408臨時活動簽證（subclass 408）。臨時活動簽證允許人們在澳洲從事短期工作，408子類別涵蓋體育活動。

2021年11月29日

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）致信澳洲網球協會（Tennis Australia）執行長提列（Craig Tiley），指出稱希望免隔離進入澳洲的球員必須完整接種疫苗，且不能將先前染疫作為豁免的理由。

約克維奇。（路透）
約克維奇。（路透）

2021年12月16日

根據約克維奇發表的聲明，他同時進行PCR和COVID-19抗原快速檢測。

2021年12月17日

約克維奇參與數個活動，但他尚未收到篩檢陽性結果。

2021年12月18日

儘管收到PCR檢測陽性結果，約克維奇接受法國體育報「團隊報」（L'Equipe）記者採訪和拍攝。

2021年12月30日

約克維奇收到澳洲網協醫療長的一封信，信中稱他已獲得「COVID疫苗接種的醫療豁免」，理由是他近期染疫康復。

2022年1月1日

約克維奇透過澳洲旅行申告（Australian Travel Declaration）網站/應用程式，收到自動線上確認書，確認他「在抵達的司法管轄區允許下，您符合抵達澳洲免隔離」的要求。

2022年1月5日午夜前

約克維奇從杜拜搭機抵達墨爾本，並在機場被拘留。

2022年1月6日凌晨

約克維奇在簽證被取消前，與邊境檢查署（Border Force）官員面談，隨後轉往墨爾本的移民拘留中心。

同日稍晚，約克維奇的律師團對澳洲當局取消簽證尋求法律救濟。當局頒布了禁制令，允許約克維奇留在澳洲，直到聯邦巡迴法院1月10日聆訊他的案子。

圖為約克維奇第一個不防疫事件：發生在去年12月17日的貝爾格勒兒童網球比賽頒獎典...
圖為約克維奇第一個不防疫事件：發生在去年12月17日的貝爾格勒兒童網球比賽頒獎典禮，但約克維奇事後辯稱「當時因為聯繫時間差，自己不知道已經染疫」。（取材自推特）

2022年1月10日

法院認定約克維奇簽證被取消不合里並下令放人，獲釋後這位網球明星公開表示，他打算留在澳洲並打澳網。

2022年1月13日

澳網籤表出爐，約克維奇將在首輪對上同樣來自塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。

2022年1月14日

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）動用行政裁量權，在澳網17日開打前夕，再度取消賽會男單頭號種子約克維奇的簽證，稱此舉符合公眾利益。

約克維奇 澳洲 簽證

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