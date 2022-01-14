約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子約克維奇的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（歐新社）

世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）在今天傳出遭到澳網 移民部部長霍克（Alex Hawke）二度取消簽證 的消息，這也讓約克維奇能否趕上17日就將開打的澳網男單首輪賽事將成為未知數，而澳洲移民律師博恩（Kian Bone）也認為，在時間倉促的情況下，約克維奇律師團隊要提起上訴並讓他如願在澳網登場，將是個極其困難的任務。

如果簽證撤銷成功，約克維奇將可能遭禁止進入澳洲長達3年，等於3年不能打澳網。

約克維奇在本周一的聽證會取得勝利順利留在澳洲後，也在昨天公布的澳網籤表上以男單第一種子身分將於17日進行首戰，不過在距離首場比賽僅剩下短短3天的情況下，澳洲移民部部長霍克（Alex Hawke）卻在今天宣布動用個人權利，以「公眾利益」為由二度取消約克維奇的簽證。

儘管約克維奇律師團隊隨即就表示將提起上訴，但根據報導，墨爾本移民律師博恩在接受訪問時就強調，律師團想讓約克維奇在周末獲得法院命令，並如願參加下周的賽事可說是極其困難的任務。

博恩認為，霍克會延遲做出二次取消簽證的決定，對於約克維奇具有相當的懲罰性，「我認為從戰略的角度來看，他真的在阻礙約克維奇的律師團隊，不論是在他們可以做出什麼樣的選擇或是補救措施而言。」

博恩強調，約克維奇律師團隊將先取得禁止遭驅逐出境的禁令，如同他們在上周所做的一樣，還必須重新為約克維奇取得能在澳網參賽的簽證，「二度核發幾乎沒有先例，法院也很少下令要行政機關簽發簽證。」